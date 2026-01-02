Российские оккупанты разбили Купянск: ВСУ показали, как выглядит город. Фото

Попытки российской оккупационной армии захватить Купянск Харьковской области все сильнее разрушают город. Враг не воюет по правилам – он их просто не признает.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север". На своей Facebook-странице пресс-служба опубликовала фотографии заснеженного Купянска, чтобы показать, как он выглядит сейчас.

Для РФ нет разницы между фронтом и мирной улицей

"Купянск когда-то жил обычной жизнью. Дворы с детскими голосами, магазины, больницы, школы, маршрутки с утренними пассажирами. Сегодня этот город разбитый и выжженный. Не потому, что здесь были "военные объекты", а потому, что для России нет разницы между фронтом и мирной улицей", – отметили украинские защитники.

То, что захватчики обстреливают жилые кварталы, дома вместе с их жителями, больницы, – это не "ошибки" и не "случайность". Это метод. Это сознательный террор.

"Россия пришла не "освобождать" и не "защищать". Она пришла уничтожать – города, людей, само право Украины существовать", – подчеркнули в ОК "Север".

Военные добавили, что Купянск почти стерт с лица земли, но рядом с этими руинами стоят украинские воины. Бойцы 116-й отдельной механизированной бригады держат город.

"Эта война не где-то далеко. Она о каждом из нас. О том, будут ли наши города жить, или станут такими же руинами. Враг уже показал, что гражданские для него – цель. Единственный способ это остановить – сопротивляться. Поддерживать войско. Не привыкать к войне. Не отворачиваться. Потому что за каждым таким городом – наше будущее", – обратилось командование группировки "Север" к украинцам.

Как ранее писал OBOZ.UA, Институт изучения войны в отчете за 30 декабря заявил, что украинские военные продвинулись в районах Купянска Харьковской области, но активные боевые действия продолжались.

