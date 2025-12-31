Украинские войска продвинулись в районах Покровска и Купянска: анализ ISW

В конце декабря украинские военные продвинулись в районах Покровска (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область). В то же время в этих районах продолжались активные боевые действия.

Об этом свидетельствует анализ специалистов Института изучения войны (ISW). Согласно оценке аналитиков, геолокационные видеозаписи от 30 декабря указывают на незначительное продвижение украинских защитников в северной части Купянска.

Специалисты также напоминают об опровержении Оперативной группировкой Объединенных сил Украины заявлений оккупантов о якобы захвате Купянска. Как отмечалось в сообщении, оккупанты удерживают лишь ограниченные позиции в подвалах города и находятся в окружении ВСУ.

Как отмечают аналитики, на обнародованных 29 декабря материалах зафиксированы атаки российских операторов БПЛА по украинским силам к юго-востоку от Гришино (к северо-западу от Покровска), поэтому это косвенно подтверждает недавнее продвижение ВСУ в этом районе.

В этом районе в течение 29 и 20 декабря оккупанты атаковали украинские силы непосредственно в Покровске и вблизи него. Бои шли в частности в районах Белицкого, Родинского, Сухецкого, Мирнограда, Удачного, Котлиного, Молодецкого и Гришино.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске Силы обороны продолжают зачистку от российских захватчиков. Этот процесс может растянуться еще на несколько недель. Причина заключается в том, что в городе остаются гражданские и небольшие "карманы", где спрятались оккупанты.

Также напомним, российское оккупационное войско пытается выбить Силы обороны из Покровска, однако несет потери на подступах. Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть города, срывая планы оккупантов по окружению Мирнограда.

