Силы обороны контролируют северную часть Покровска и не дают взять Мирноград в кольцо, – военный

Российское оккупационное войско пытается выбить Силы обороны из Покровска (Донецкая область), однако несет потери на подступах. Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть города, срывая планы оккупантов по окружению Мирнограда.

Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко. По словам военного, украинские защитники максимально сдерживают наступление и уничтожают россиян еще на подступах к населенным пунктам.

Яременко отметил, что такие действия оккупантов связаны с ранее поставленными задачами российского руководства. В то же время Силы обороны действуют в соответствии с собственными планами, которые не разглашаются заранее. Он также напомнил об успешной операции на Купянском направлении и выразил надежду на положительный результат и в текущей ситуации.

"Пытаются выбить наши силы из города Покровска, поскольку задачу Путин давно уже поставил, но наши силы обороны контролируют северную часть Покровска, не давая ей взять Мирноград в кольцо и максимально останавливаем, уничтожаем врага на подступах. Все мы прекрасно понимаем, что есть определенные планы, определенные замыслы, но никто их разглашать раньше срока не будет", – сообщил военный.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

В 7 корпусе ШР ДШВ сообщили, что по состоянию на 28 декабря Силы обороны контролируют северную часть Покровска, а попытки противника прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными. Из-за этого российские войска активизировали действия на западе города с целью выхода в район Гришино, однако их атаки блокируются.

Ситуацию в Мирнограде в корпусе назвали сложной. К обороне привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты, которые усиливают группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений.

Несмотря на ожесточенные бои, российская сторона распространяет заявления о якобы полной оккупации Мирнограда, подкрепляя их пропагандистскими видео с южных окраин города. В 7 корпусе ШР ДШВ отметили, что такие действия направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию противника.

Информацию о полном захвате Покровска, Мирнограда и еще ряда городов опровергли и в Генштабе. Там отметили, что заявления РФ об их захвате не подтверждаются фактами.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте, однако украинские силы накапливают подразделения для локальных штурмовых действий, чтобы уменьшить маневры противника. В то же время боевую работу существенно осложняют погодные условия, в частности постоянный туман.

Также украинские дронари продолжают минусовать численность оккупационной российской армии. В частности, эффективно уничтожают захватчиков в Покровске. Бойцы 425-й отдельного штурмового полка "Скала" показали динамическое видео ликвидации 13 российских оккупантов.

