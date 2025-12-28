Оккупанты прячутся в 'карманах': военные сказали, сколько времени надо на зачистку Купянска

В Купянске Силы обороны продолжают зачистку от российских захватчиков. Этот процесс может растянуться еще на несколько недель.

Причина заключается в том, что в городе остаются гражданские и небольшие "карманы", где спрятались оккупанты. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что известно о ситуации в Купянске

Силы обороны продолжают зачистку освобожденного от российских оккупантов Купянска – и этот процесс может продолжаться еще пару недель.

"Зачистка в Купянске происходит достаточно медленно, потому что остается гражданское население. Во-вторых, это городские бои, они всегда идут достаточно медленно, но в самом городе ситуация достаточно положительно складывается. Россияне остались в нескольких небольших карманах на территории города. Не знаю, возможно, еще займет недели две зачистка этих карманов, но учитывая то, что у россиян не получается, нет каких-то перспектив по разблокированию, хотя было несколько порывов, то здесь достаточно все однозначно", — заявил Трегубов.

Он добавил, что на Купянском направлении захватчики пытаются продвигаться по левому берегу Оскола. Удается им это, по словам Трегубова, у россиян не очень. Но даже если бы они смогли бы реализовать замысел, к изменениям в самом городе это, по его мнению, не привело бы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Генштаб развенчал ложь Путина о якобы полной оккупации Россией Гуляйполя, и Мирнограда. В этих городах, утверждают в ГШ ВСУ, остаются позиции Сил обороны.

Соврал российский диктатор и об оккупации половины Константиновки и Покровска, который Кремль "захватил" еще в сентябре.

Опровергает Генштаб и то, что Путин и его войска в очередной раз "освободили" Купянск.

Также мы писали, что в ДШВ раскрыли, какая ситуация складывается в Покровске и Мирнограде по состоянию на 28 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!