В Купянске начинается финальная фаза операции Сил обороны: Трегубов рассказал о положении оккупантов

Силы обороны Украины продолжают зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупантов. Операция по освобождению города началась осенью и сейчас подходит к концу.

На сегодняшний день, по приблизительным подсчетам военных, в Купянске остается менее ста россиян. Об этом "Суспільному Харьков" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация в Купянске

По информации Трегубова, остатки путинских войск в Купянске находятся в полном окружении и имеют проблемы со снабжением даже из воздуха. В то же время у российских командиров есть задача захватить Купянск до февраля 2026 года.

Украинские военные ожидают, что, вероятнее всего, в какой-то момент россияне просто массово сдадутся. Трегубов говорит, что в городе остаются отдельные российские военным, по радиоперехватам фиксируют около 30 россиян, но одной рацией могут пользоваться два или три человека.

"Там остаются отдельные воины противника, но они находятся в полном окружении. Они уже испытывают большие проблемы даже с получением какого-либо снабжения даже воздушным мостом, потому что мы просто видим, куда оно все падает. Я бы сказал, что это завершающая фаза зачистки города", – сказал Трегубов.

Также он отметил, что оккупанты, которые еще остаются в Купянске, в большинстве своем скрываются в подвалах в центральной и северо-западной частях города. По словам спикера группировки объединенных сил, командование РФ ставил оккупантам задачу захватить Купянск до февраля 2026 года.

"То есть взять тот самый город, который они вроде бы уже взяли. Причем эту задачу ставит тот же человек по фамилии Кузовлев. Она уже однажды получала за это звезду Героя России. Видимо, хочет еще одну звезду – возможно посмертно, я не знаю. Но ситуация действительно такая. Это такая российская новость из альтернативной реальности", – заявил Трегубов.

Напомним, российская оккупационная армия в период новогодних праздников в зоне ответственности группировки Объединенных сил – это Харьковская, Луганская и Сумская области, – несколько "уменьшила интенсивность своих атак", отметил Виктор Трегубов. Таким образом противник перегруппировывается и создает условия для возобновления наступательных действий в январе.

