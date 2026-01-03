Происходят постоянные перегруппировки: в ВСУ объяснили, почему армия РФ притихла на фронте

Российская оккупационная армия в период новогодних праздников несколько уменьшила интенсивность своих атак. Таким образом противник перегруппировывается и создает условия для возобновления наступательных действий в январе.

Об этом в эфире "Эспресо" рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он добавил, что захватчики все же продолжают свой террор, обстреливая украинские города.

Какова ситуация на фронте

"Относительно ситуации на фронте, могу говорить за нашу зону ответственности – Харьковщина, Луганщина и Сумщина... Сейчас видим не такие интенсивные атаки, как были, например, несколько недель назад. Происходят постоянные перегруппировки, постоянные попытки инфильтрации, они готовятся, подтягиваются... Российские оккупанты готовятся, пытаются выстроить себе условия для дальнейшего проведения наступления уже в январе", – объяснил военный.

По словам Трегубова, несмотря на это нельзя говорить о полном затишье, ведь боевые действия продолжаются, как и обстрелы мирных городов.

"Я сейчас нахожусь в Харькове, не так далеко от меня произошел взрыв. Мы видим, что россияне отнюдь не сидят тихо", – подчеркнул он.

Поэтому по состоянию на сейчас интенсивность боевых действий врага несколько замедлилась, что "явно связано с подготовкой к новым "встречам" в новом году".

Напомним, в последние дни россияне уменьшили штурмовую активность на Сумщине. Вражеских атак в районе полос ответственности Государственной пограничной службы Украины практически не фиксировалось, а россияне не предпринимали попыток выйти за пределы села Грабовское уже несколько дней подряд.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские войска по состоянию на 26 декабря продолжали находиться в селе Грабовское Сумской области. Численность группировки составляла около 100 оккупантов, заявлял представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

