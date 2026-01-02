Враг уменьшил штурмовую активность: в ГПСУ рассказали о ситуации в районе Грабского в Сумской области

В последние дни россияне уменьшили штурмовую активность на Сумщине. Вражеских атак в районе полос ответственности Государственной пограничной службы Украины практически не фиксировалось.

Россияне не совершали попыток выйти за пределы села Грабовское уже несколько дней подряд. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Что происходит на Сумщине сейчас

По словам Демченко, на Сумщине уже несколько дней практически не происходит российских атак. По крайней мере, россияне снизили активность в полосах ответственности подразделений ГПСУ.

"По Сумской области, в тех полосах, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, враг снизил свою активность. Несколько дней фактически каких-то штурмовых действий противник не проводит", – констатировал Демченко.

В частности, наблюдается затишье в районе села Грабовское, в которое в конце декабря вошли россияне.

"В пределах Краснопольской общины, в частности по направлению населенного пункта Грабовское, также противник каких-то активных действий по попыткам выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны, не совершал последние несколько дней", – подчеркнул представитель ГПСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 20-х числах декабря российские военные закрепились в южной части Грабовского на Сумщине. При этом оккупанты вывезли на российскую территорию около 50 мирных жителей.

По словам военных, атака была внезапной, за село с тех пор идут бои.

По состоянию на 26 декабря, по словам Демченко, оккупанты "не могли выйти за пределы населенного пункта": на тот момент в селе находились около сотни россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!