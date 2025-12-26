'Выйти за пределы населенного пункта противник не может': Демченко рассказал, сколько сейчас оккупантов в Грабовском на Сумщине

Российские войска до сих пор находятся в селе Грабовское Сумской области. Численность группировки там составляет около 100 оккупантов.

Выйти за пределы села и продвигаться вглубь Сумщины враг не может: и по позициям оккупантов в Грабовском, и по территории РФ украинские воины наносят удары, чтобы не дать захватчикам накопить силы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Что происходит в Грабовском

В Грабовском сейчас находятся около 100 российских оккупантов. Однако дальше они не продвигаются – не потому что не хотят, а потому что не могут.

"Выйти за пределы населенного пункта противник не может. Конечно, они пытались атаковать позиции украинских защитников, которыми являются и подразделения Вооруженных сил, и подразделения Государственной пограничной службы, но опять же, расширить зону боев по территории нашей страны противник не может", – заверил Демченко.

По его словам, по населенному пункту Силы обороны наносят огневое поражение с применением артиллерии и БПЛА. Бьют защитники и по российской территории. Цель ударов – не дать возможности врагу накопиться на этом направлении и не позволить штурмовать позиции украинских пехотинцев.

"Враг на данный момент задействовал совокупно около 100 своих военнослужащих, которые уже несколько дней пытаются заходить, накапливаться, но опять же враг несет потери в личном составе. И как видим по состоянию на сейчас, существенного скопления противника на этом направлении нет", – определил Демченко численность российской группировки в Грабовском.

Что предшествовало

Российско-украинскую границу вблизи Грабовского оккупационные войска пересекли в ночь на 20 декабря. Тогда же они зашли в село Грабовское. Из этого населенного пункта на территорию РФ оккупанты вывезли около 50 человек, которые ранее отказались от эвакуации, подписав документ об отказе.

Сначала в местной власти заявили, что речь идет исключительно о гражданских (преимущественно почтенного возраста) и о том, что детей среди них нет.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди вывезенных украинцев – не только гражданские, также в плен попали 13 украинских военнослужащих.

Украина сразу потребовала немедленного возвращения депортированных оккупантами людей из Сумской области.

А в ВСУ назвали бригаду оккупантов, причастную к похищению людей из Грабовского, и объяснили причины, которые сделали возможным прорыв.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ISW объяснили цель Кремля, с которой тот в конце декабря начал трансграничные атаки на Сумщине и Харьковщине. И эта цель не имеет ничего общего с заявленной Кремлем "заботой" о жизни и здоровье украинцев и лишь опосредовано связана с желанием захватить больше украинской земли. Вся эта активизация нужна Москве прежде всего для психологического воздействия на Киев и европейские столицы.

