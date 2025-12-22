Российские войска начали трансграничные атаки на Сумщине и Харьковщине: в ISW объяснили цель Кремля

Российские войска активизировались на севере Сумщины и Харьковщины и проводят там ограниченные трансграничные атаки. В частности, им удалось зайти в расположенное на границе село Грабовское в Сумской области и в Сотницкий Казачок – в Харьковской.

О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW). Аналитики убеждены, что эта активизация является частью более широкой кампании Кремля по убеждению Запада в неизбежности краха украинской обороны и необходимости скорейшей капитуляции Украины – и что о полномасштабном наступлении РФ на новом направлении речь не идет.

Россияне активизировались в приграничье Харьковской и Сумской областей.

Аналитики ISW считают составляющей кампании когнитивной войны, которую ведет Кремль, ограниченные трансграничные атаки войск РФ на ранее неактивных участках границы на Сумщине и Харьковщине.

Так, украинские власти 20 и 21 декабря сообщали, что российские войска вошли в приграничное село Грабовское Сумской области в ночь на субботу.

Российские источники , включая министерство обороны РФ, пошли дальше – и заявили о захвате Грабовского, а также расположенного рядом Рясного. Ряд Z-блогеров заявляли, что оккупанты перешли границу и якобы вошли в оба села "под покровом ночи и тумана".

Захват упомянутых населенных пунктов они приписывают подразделениям 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

В ВСУ переход Грабовского под полный контроль россиян не подтверждали. По словам представителя Главного управления связи Вооруженных сил Украины Дмитрия Лыховия, по состоянию на первую половину дня 21 декабря украинские войска отошли с нескольких позиций вблизи Грабовского и работали над стабилизацией района.

Позже в тот же день Оперативная группа Объединенных сил Украины признала, что бои за Грабовское продолжаются, но опровергла сообщения о том, что российские войска вошли в Рясное.

"Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, захватили Грабовское. Источник, как сообщается, связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что Грабовское является спорной "серой зоной", которую пока не контролируют ни российские, ни украинские войска", – говорится в материале.

Еще одной зоной новых трансграничных атак стало небольшое приграничное село Сотницкий Казачок на Харьковщине (около 15 км от Грайворона Белгородской области РФ и до полукилометра от границы). В ISW геолокували кадры от 21 декабря, зафиксировавшие атаку российских штурмовиков (до 15 человек) на позиции Сил обороны в северной части села. По сообщениям одного из украинских подразделений, действующего на этом участке, атаку защитники отбили.

Зачем России активизация на новых участках границы

Обе трансграничные атаки аналитики связывают с кремлевской кампанией когнитивной войны, целью которой должно стать убеждение Запада в том, что фронт в Украине разрушается, поэтому Киев, мол, должен выполнить все ультимативные требования РФ.

В ISW считают, что скорее всего Кремль будет выдавать эти ограниченные атаки на небольшие приграничные села на до недавнего времени спокойных участках международной границы за часть нового широкомасштабного наступления РФ и "сигнал" о разрушении линии фронта на всем театре войны (чего на самом деле не происходит).

Подготовку к этому этапу когнитивной войны, которую ведет Кремль, обеспечил российский диктатор Владимир Путин, который 17 декабря в очередной раз заявил, что Россия достигнет всех своих военных целей военным путем, если не сможет сделать это с помощью дипломатии. Он также "анонсировал" создание и расширение "буферной зоны" в Украине.

О такой "буферной зоне" российский диктатор грезит с июня 2023 года, когда он впервые заговорил о ее создании после ограниченных рейдов российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, в Белгородскую область.

С тех пор концепцию "буферной зоны" Кремль на регулярной основе использует для "сигналов" о своих более широких территориальных претензиях к Украине, включающих уже и Сумскую и Харьковскую области. Аналитики предполагают: эти заявления могут иметь целью создание "почвы" для дальнейших требований к Киеву отдать эти регионы частично или полностью, потому что Россия нуждается в "буферной зоне".

"Кремль, вероятно, будет пытаться использовать эти атаки в сочетании с существующими нарративами о создании буферной зоны в Украине, чтобы убедить Запад подтолкнуть Украину к уступкам России, поскольку РФ неизбежно захватит эти территории в любом случае. ISW продолжает оценивать, что линии фронта в Украине не находятся под угрозой быстрого коллапса, и что победа России не является неизбежной", – опровергли российские нарративы аналитики.

Действительно ли РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину с севера

Несмотря на активизацию в последние дни, российские войска, по наблюдениям аналитиков, не готовятся к значительной наступательной операции на северной границе Украины: никаких признаков такой подготовки до сих пор не обнаружено. Более того, в ISW сомневаются, что российские войска способны провести такую операцию.

"ISW не обнаружила никаких доказательств того, что российские войска осуществили масштабную передислокацию сил в зону ответственности группировки войск "Север" или вблизи северной международной границы Украины, что могло бы поддержать целенаправленную наступательную операцию", – отметили аналитики.

Похожего мнения придерживаются и в украинской военной разведке, представители которой заявили СМИ, что российские войска не сосредоточили достаточно сил и средств, чтобы "перевесить" украинские войска вблизи Грабовского.

Аналитики напомнили, что в основном ситуация на границе Сумской и Харьковской областей, включая Грабовское и Сотницкий Казачок, до недавнего времени была спокойной. В районе Грабовского военной активности не наблюдалось с конца лета 2025-го, когда российское командование снизило приоритетность усилий по продвижению к Сумам. Вблизи Сотницкого Казачка относительно спокойно было с лета 2024-го.

Также в ISW отметили, что подразделения российской 34-й мотострелковой бригады, которой российские источники приписывают захват Грабовского, действуют в пограничной зоне как минимум с декабря 2024 года. Зато с лета этого года российское командование забирало часть сил и средств с Сумского направления, чтобы усилить группировки, которые ведут наступательные операции на более приоритетных направлениях.

Например, подразделения российской 76-й дивизии воздушно-десантных войск с Сумщины в сентябре российское командование перебрасывало на Гуляйпольское направление, а в ноябре – под Покровск.

Еще одним сигналом отсутствия у российского командования намерений начать полномасштабное наступление с севера является то, что оккупанты не проводили подготовку к будущему наземному наступлению путем ударов средней дальности по украинской логистике.

"Российские войска не проводили длительной кампании по воздушному перехвату с помощью беспилотников против оперативных и тактических тыловых районов вдоль международной границы на севере Сумской и Харьковской областей для подготовки поля боя к наземным атакам, как это сделали российские войска на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Эти кампании являются частью нового российского плана и имеют целью создание условий для усиленных наземных операций путем ухудшения украинских логистических и оборонительных возможностей перед такими наземными операциями. Поэтому отсутствие такой подготовки поля боя в Сумской и Харьковской областях заслуживает внимания, поскольку такие операции стали стандартным российским оперативным шаблоном для обеспечения наземных операций", – считают аналитики.

Сомнения в том, что Россия готовит масштабный прорыв или значительную военную операцию на севере Украины, выразил также представитель Объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов. Действия оккупантов в приграничье Сумщины и Харьковщины он назвал локальной провокацией – и, учитывая массив доступной информации из открытых источников, в ISW склонны к тому, чтобы согласиться с такой оценкой.

Поэтому аналитики прогнозируют продолжение российских трансграничных атак в ближайшие дни и недели – с целью повлиять на ход текущих "мирных переговоров". Впечатление "разрушения фронта" на севере Кремль может попытаться усилить заявлениями, которые будут изображать эти ограниченные нападения как часть нового российского наступления.

"Однако появление новых мелкомасштабных тактических атак, прерывающих северную линию фронта, и усиленная российская информационная агитация вокруг такой активности не будут свидетельствовать о фактическом новом крупном наземном наступлении. Такая активность будет свидетельствовать о том, что основной целью этих тактических нападений является достижение информационного эффекта, а не захват территории в рамках более широкого наступления", – считают в ISW

Однако в случае, если россияне начнут кампанию воздушного перехвата на севере Украины, которая будет направлена на тактический и оперативный украинский тыл и ухудшение логистики Сил обороны на передовой, или если российское командование будет перебрасывать дополнительные силы в зону ответственности Северной группировки войск ВС РФ – вероятность масштабного наступления на новом участке возрастет. И пока никаких признаков подобного развития событий не наблюдается.

