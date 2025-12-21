Путин откровенно лжет о победах РФ на фронте, его 'разоблачают' даже z-блогеры – ISW

Российский диктатор Владимир Путин продолжает регулярно придумывать мнимые успехи оккупационной армии РФ в войне против Украине. Накануне главарь Кремля сделал еще более преувеличенные заявления о победах на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники.

Путин утверждал, что российские войска захватили город Северск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Диктатор РФ придумывает победы

Кроме "захвата" Северска и Волчанка главный военный преступник России утверждал, что российские войска захватили 50% Лимана в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской области, а также более половины Константиновки в Донецкой области.

В свою очередь аналитики ISW не обнаружили доказательств, подтверждающих какие-либо из этих заявленных захватов или масштабных наступлений. При этом эксперты обнаружили лишь свидетельства, указывающие на присутствие России на 7,3% в Гуляйполе и 2,9% в Лимане.

Более того, даже заявления российских военных блогеров о наступлениях не подтверждают многие утверждения Путина. Причем пропагандисты утверждают, что российские войска захватили максимум около 7% Лимана и 11% Константиновки.

В свою очередь украинский военный наблюдатель Константин Машовец 18 декабря сообщил, что российские войска в настоящее время пытаются полностью вытеснить украинские силы из Волчанска. Он отметил, что российское военное командование вынуждено перераспределять силы, предназначенные для продолжения наступательных операций к югу от населенного пункта, для отражения контратак украинских сил в Волчанске.

Путин соревнуется во лжи с минобороны РФ

Заявления Путина еще более преувеличены, чем заявления министра обороны России Андрея Белоусова и начальника Генерального штаба армии Валерия Герасимова. Несколько дней назад Белоусов и Герасимов утверждали, что бои продолжаются в Лимане и Гуляйполе, но не предоставили никаких данных о том, какую территорию в населенных пунктах якобы захватили российские войска.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. В планах Кремля также – оккупация европейских стран, которые в свое время входили в состав Российской империи.

Как писал OBOZ.UA, эксперт объяснил, почему последние заявления Путина следует воспринимать как спектакль перед Трампом. О содержании этих заявлений, включая очередную ложь о Купянске под контролем России и о том, что Россия "не несет ответственности" за гибель людей в Украине, потому что, мол, не она "начала эту войну", OBOZ.UA подробно рассказывал.

