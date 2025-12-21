Путину не понравится мирный план Трампа, но он может пойти на коварный компромисс – ISW

Российский диктатор Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции "Итоги года" в очередной раз подтвердил, что собирается достигать своих целей в Украине военным путем. Только для того, чтобы диктатор отдал приказ о прекращении огня, Киев, по его мнению, должен выполнить целый ряд ультимативных требований Москвы.

Предложенный США "мирный план", который сейчас обсуждается, не удовлетворяет главу Кремля, однако он может подписать соглашение – и тут же нарушить его. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны

Путин не отказался от своих целей в Украине

Аналитики отметили, что постановочное "общение с народом" 19 декабря Путин использовал для очередного провозглашения, что он не собирается отказываться ни от одной цели развязанной им войны против Украины.

Диктатор заявил, что Россия "готова и желает" прекратить войну на основе принципов, которые он изложил во время своего выступления в Министерстве иностранных дел России в июне 2024 года.

"Путин использовал эту речь, чтобы изложить свои условия для соглашения о прекращении огня и только потом начать переговоры: полный вывод украинских войск со всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и отказ Украины от стремлений к членству в НАТО. В этой речи 2024 года Путин заявил, что "фундаментальная" позиция России предусматривает нейтральный статус Украины, демилитаризацию (требование России по ограничению украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя) и денацификацию (требование России по смене нынешнего украинского правительства на пророссийское марионеточное правительство)", – напомнили в ISW о путинских прихотях.

Российский диктатор в упомянутой прошлогодней речи также требовал, чтобы международное сообщество закрепило свое признание аннексии Россией четырех областей и Крыма в международных соглашениях, а Запад отменил все санкции против РФ.

Аналитики отметили, что большинство требований, сформулированных Путиным в июне 2024 года и повторенных им же несколько дней назад, прямо противоречат американскому "мирному плану" из 28 пунктов и всем его последующим версиям.

В частности, США предлагали заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также выражали готовность признать украинские Донетчину, Луганщину и Крым российскими де-факто, а не де-юре.

К тому же, план, который продвигает Вашингтон, не требовал юридического признания оккупированных украинских территорий российскими ни от Украины, ни от других государств.

"Заявления Путина продолжают четко свидетельствовать о том, что он не будет доволен мирным соглашением, подобным тем, что базируются на 28-пунктовом предложении, которое сейчас обсуждается. Путин может пойти на временные компромиссы, как он заявил во время своей речи на прямой линии во время саммита США и России на Аляске в августе 2025 года, но его непоколебимая преданность своим первоначальным максималистским военным целям показывает, что он не будет доволен таким соглашением и будет продолжать достигать своих целей в полном объеме даже после подписания соглашения", – отметили в ISW.

Именно поэтому, подчеркнули аналитики, любое мирное соглашение должно обеспечить сильную Украину с надежными гарантиями безопасности: только так можно добиться установления длительного и устойчивого мира и предотвратить возобновление российской агрессии.

"Однако Кремль неоднократно публично и прямо отвергал такие гарантии безопасности", – отметили в ISW.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ISW объяснили, что стоит за проникновением российских пограничников в Эстонию. Последний инцидент аналитики считают проявлением усиления атак Кремля против Европы. Российские власти, считают там, вошли в "нулевую фазу" готовности к будущему военному противостоянию с Западом.

