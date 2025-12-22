На Сумщине Россия взяла в плен не только гражданских: Зеленский рассказал, что произошло в Грабовском

Российские оккупационные войска похитили жителей села Грабовское на Сумщине: там оставалось 52 гражданских, большинство из которых – женщины и дети, которые по разным причинам решили не эвакуироваться. Также в плен попали 13 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который в понедельник, 22 декабря, провел брифинг в Министерстве иностранных дел. Общение главы государства с журналистами транслировала на YouTube-канале пресс-служба ОП Украины.

Позиции в Грабовском будут восстановлены, возвращение людей – это уже другие шаги

"Что касается Сум. Что произошло. Там на границе с Россией есть наше село (Грабовское. – Ред.). Оно и на территории Украины, и частично на территории России. Там оставалось 52 человека: гражданские, граждане Украины, которые не эвакуировались, как наши с ними не говорили", – рассказал президент, отметив, что жителей уговаривали уехать очень долгое время, и речь идет "даже не о месяцах".

Среди гражданских где-то 17–18 человек были призывного возраста, остальные – это женщины и дети.

"Удивлен, что там были дети. Удивлен, что родители так относятся к своим детям, но тем не менее. Эти 52 человека там жили, не переезжали и имели, соответственно, какой-то диалог или какие-то отношения с теми, кто на территории Российской Федерации. Ну, люди живут так долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что русские военные просто зайдут и заберут их в плен. Вот что произошло", – заявил Зеленский.

Также он сообщил, что россияне захватили и представителей Сил обороны Украины. "Что касается наших военных там. Я не знаю еще обстоятельств, я знаю, что 13 наших военных в плену также", – подтвердил глава государства.

Он отметил, что наши защитники могли бы уничтожить врага там, ударить на расстоянии – артиллерией, дронами. "Просто не стали это делать, потому что там гражданские. Не хотели убить или ранить гражданских", – объяснил президент.

"Позиции все мы там восстановим. Это понятно. Что дальше, как возвращать людей – это другие шаги", – подытожил он.

Что предшествовало

О том, что около полусотни гражданских лиц российские террористы вывезли из Грабовского на территорию РФ, стало известно 20 декабря 2025 года.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что эти действия захватчиков являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и тяжким военным преступлением. Украина призвала международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора и остановить незаконные депортации украинцев.

Министр иностранных дел Андрей Сибига добавил, что речь идет преимущественно о пожилых женщинах, которых силой забрали из собственных домов. Глава МИД потребовал немедленного возвращения всех гражданских заложников. Он подчеркнул, что такими "средневековыми набегами" путинская Россия демонстрирует сходство с террористическими группировками вроде ИГИЛ или ХАМАС. Это дело уже расследуется украинскими правоохранительными органами.

По данным СМИ, людей из украинского населенного пункта оккупанты вывезли "на фильтрацию".

Как писал OBOZ.UA:

– ВС РФ активизировались на севере Сумщины и Харьковщины и проводят там ограниченные трансграничные атаки. В частности, им удалось зайти в расположенное на границе село Грабовское в Сумской области и в Сотницкий Казачок – в Харьковской.

– В Институте изучения войны считают, что эта активизация является частью более широкой кампании Кремля по убеждению Запада в "неизбежности краха" украинской обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!