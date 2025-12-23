Атака была внезапная: в Грабовском на Сумщине продолжаются бои, – Трегубов

В населенном пункте Грабовское Сумской области, по состоянию на 23 декабря, продолжаются бои. Российские захватчики занимают позиции в южной части села.

Со своей стороны наши защитники прилагают все усилия, чтобы выбить оккупантов с их мест закрепления. О ходе ситуации рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспильне. Студия".

Что известно

По его словам, атака была внезапная. Примерно сто российских военных зашли на территорию Грабовского и попытались установить контроль над селом с последующим движением в сторону Рясного. Именно оттуда 20 декабря военнослужащие 36-й бригады РФ похитили 52 гражданских и вывезли их на территорию России.

"Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", – пояснил военный.

Он добавил, что населенные пункты, которые расположены непосредственно на границе с Россией и из которых можно пешком попасть на территорию РФ, возможно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Что предшествовало

21 декабря украинские военные подтвердили, что военные РФ пересекли нашу границу вблизи села Грабовское и принудительно вывезли более 50 гражданских граждан. Среди депортированных преимущественно пожилые мужчины и женщины. В этом районе проводились стабилизационные действия, а из-за вражеского наступления Силы обороны отошли с нескольких позиций.

