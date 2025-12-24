Российские военные закрепились в южной части Грабовского на Сумщине – ВСУ

Российские оккупанты закрепились в южной части пограничного поселка Грабовское на Сумщине. В населенный пункт в результате внезапной атаки зашло около 100 военных РФ. Однако дальнейшее продвижение врага заблокировано.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в телеэфире. По словам спикера, оккупанты хотели захватить Грабовское и двигаться на Рясное.

"Они, к сожалению, закрепились в южной части поселка. И да, их присутствие там сохраняется", – сказал Трегубов.

По его словам, бои в Грабовском не прекращаются, однако продвижение врага заблокировано.

"Там, скажем так, есть постоянные столкновения, дальше они продвинуться не могут, однако в самом поселке, который является пограничным, они сейчас закреплены", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что это пограничный населенный пункт и ситуация была бы довольно стандартной, если бы не состоялась "странная операция" РФ по похищению людей.

"Было мероприятие с фактическим похищением людей в ясырь, были попытки давления на нескольких направлениях даже не совсем соседних, но не такие внезапные и массовые, поэтому сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция пока рано", – отметил Трегубов.

По оценке спикера, в поселке находится около сотни российских военных.

"Где-то около сотни, я не буду говорить точную цифру, но будем ориентироваться на сотню", – сказал Трегубов.

Он уточнил, что это подготовленные военнослужащие мотострелковой бригады РФ.

"Это относительно обычные их бойцы мотострелковой бригады... Но это люди, которые прошли подготовку", – отметил представитель УОС.

Комментируя возможные намерения противника, Трегубов отметил, что признаков масштабной операции пока нет.

"Сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция - пока будет рано", - подчеркнул он, предположив при этом, что действия российских захватчиков могут иметь другой характер.

"Это больше похоже на какую-то конкретную единичную операцию, которая проводилась ради какой-то информационной или политической цели", – считает Трегубов.

Что предшествовало

Вечером 20 декабря некоторые СМИ сообщили, что российские захватчики заняли приграничное село Грабовское на Сумщине. После этого они принудительно вывезли на территорию РФ чуть более 50 местных жителей (преимущественно пожилых людей), которые в письменной форме отказались от эвакуации вглубь Украины ранее. Детей среди депортированных украинцев, по данным старосты села Ларисы Кремезной, не было.

В ВСУ подтвердили, что войска РФ пересекли границу на Сумщине в районе Грабовского и похитили людей. Под давлением врага подразделения Сил обороны на этом участке вынуждены были отступить с некоторых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в населенном пункте Грабовское Сумской области декабря продолжаются бои. Российские захватчики занимают позиции в южной части села. Со своей стороны наши защитники прилагают все усилия, чтобы выбить оккупантов с их мест закрепления.

