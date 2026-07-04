В России заговорили о новой "поясе безопасности" через три области Украины: о чем идет речь

В России вновь заговорили о расширении так называемой "полосы безопасности" за счет украинских территорий. Новая буферная зона якобы должна охватить части Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

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Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на фоне очередных пропагандистских заявлений Кремля о ходе войны в Украине. Информацию опубликовали российские СМИ.

Медведев заявил, что создание новой "полосы безопасности" якобы станет продолжением реализации планов, о которых накануне говорил диктатор РФ Владимир Путин.

"А новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", — написал Медведев.

Перед этим российский чиновник заявил о якобы "успехе" российских войск и использовал ряд оскорбительных высказываний в адрес украинских властей и западных партнеров Украины.

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"Ложная риторика бандеровского Киева и его безумных спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выделения новых средств на войну", — заявил председатель Совета безопасности РФ.

Также он утверждал, что западные страны якобы скрывают реальное положение дел на фронте, а официальный Киев распространяет ложную информацию о ходе боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская карта боевых действий, которую демонстрируют диктатору Владимиру Путину, значительно отличается от реальной ситуации на линии фронта. Анализ карт свидетельствует о значительном завышении площади территорий, которые страна-агрессор якобы контролирует. Это, в свою очередь, объясняет уверенность Кремля в собственных успехах на войне.

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