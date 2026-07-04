"Путин верит в эту ложь": в Украине сравнили карту фронта, которую показывают диктатору РФ, и реальность

Российская карта боевых действий, которую демонстрируют диктатору Владимиру Путину, значительно отличается от реальной ситуации на линии фронта. Анализ карт свидетельствует о значительном завышении площади территорий, которые страна-агрессор якобы контролирует. Это, в свою очередь, объясняет уверенность Кремля в собственных успехах на войне.

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О сравнении сообщает украинский военный обозреватель Андрей Цаплиенко. В качестве основы для сопоставления использовалась карта проекта DeepState.

Карты отражают видение российского Генерального штаба в отношении контроля над оккупированными территориями. Их перенесли в формат привычной карты и наложили поверх актуальной карты DeepState, чтобы сравнить с реальной ситуацией на фронте.

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Полученный результат демонстрирует значительные расхождения между официальной российской версией и фактическим расположением войск. Карта обозначена бледно-голубым цветом, поскольку она создана "на глаз".

Масштаб искажения информации настолько очевиден, что не требует дополнительных объяснений. Однако Путин верит в данные, которые получает от российского военного руководства, и именно поэтому в ближайшее время не стоит ожидать готовности Кремля к реальным переговорам о прекращении войны.

Недавно глава Кремля Владимир Путин в своем заявлении прокомментировал ход боевых действий в Украине, назвав успешным продвижение российских войск по нескольким направлениям. В то же время большинство его утверждений не соответствуют подтвержденной информации аналитиков, а во время выступления он также допустил географическую ошибку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал неготовность к добросовестным переговорам, косвенно отклонив два недавних предложения Украины о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на бескомпромиссном выполнении своих первоначальных военных целей, направленных на максимальный захват украинских территорий.

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