Не только Донбасс: Путин отверг прекращение войны и собрался захватывать Херсон и Запорожье

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал неготовность к добросовестным переговорам, косвенно отвергнув два недавних предложения Украины о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на бескомпромиссном выполнении своих первоначальных военных целей, направленных на максимальный захват украинских территорий.

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В очередной раз главарь Кремля подтвердил, что не намерен прекращать агрессию, если РФ не получит полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Детали мирных инициатив Киева

В своем заявлении Путин впервые публично упомянул о двух конкретных предложениях, которые, по его словам, исходили от украинской стороны. Украина предлагала прекратить обоюдные атаки с использованием дальнобойного оружия.

Киев выступил с инициативой остановить бои на направлениях за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Фактически речь шла о прекращении огня в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Кремль отказался от компромиссов

Российский диктатор косвенно отверг обе инициативы, заявив, что Россия не намерена предоставлять Украине подобное "спасение" Главный военный преступник РФ попытался объяснить свой отказ "тактическими причинами".

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По версии Путина, Киев инициировал эти предложения лишь потому, что российские удары на дальние расстояния наносят Украине больший ущерб. Кроме того, Кремль утверждает, что прекращение огня на ряде направлений позволило бы ВСУ компенсировать нехватку живой силы, перебросив войска из Харьковской или Сумской областей на критические участки фронта на юге и востоке.

Данный отказ стал очередным наглядным примером того, как Украина пытается инициировать меры по прекращению войны, в то время как Россия последовательно их блокирует.

Территориальные требования Кремля

Российское руководство открыто подтверждает, что не собирается ограничиваться уже оккупированными территориями. Путин прямо заявил, что главной целью РФ остается "окончательный захват Донбасса и Новороссии", и выдал, что "российская армия сделает все" для достижения этих целей.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил об ультиматуме Путина, озвученном в МИД РФ летом 2024 года. Тогда диктатор говорил, что Россия требует полного вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также официального отказа Украины от вступления в НАТО еще до начала каких-либо переговоров.

Еще более радикально высказываются в российском парламенте. Заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев прямо заявил, что Россия сможет обеспечить свою безопасность только тогда, когда Украина "перестанет существовать".

Напомним, Путин заявил о возможной готовности к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в случае проведения такой встречи ее можно организовать в столице Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию сильной державой, которая намерена достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирается искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы носят временный характер.

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