Украинские спецслужбы демонстрируют уникальную эффективность, проводя сверхсложные операции в тылу россии. За каждым успешным ударом по логистике, нефтеперерабатывающей инфраструктуре или военному объекту РФ стоит более десятилетия титанического труда, реформ и стратегического партнерства с ЦРУ. Заместитель главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в своей колонке рассказывает, как Украина усиливает работу спецслужб.

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Эволюция украинских спецслужб

После начала российского вторжения в 2014 году ЦРУ помогло модернизировать украинскую разведку. По итогам совместной работы были созданы новые спецподразделения, в частности Пятое управление СБУ и элитный отряд ГУР 2245, в котором проходил службу будущий руководитель этой структуры Кирилл Буданов.

Сосредоточенность на укреплении доверия в сочетании с многолетним обучением, оперативным опытом и институциональными реформами помогли службам безопасности и разведки подготовиться к полномасштабному вторжению россии в 2022 году.

Украинские офицеры, прошедшие обучение в подразделениях военной разведки совместно с ЦРУ, в настоящее время занимают высшие руководящие должности в украинских спецслужбах. Это способствовало формированию культуры конкуренции, которая стимулировала инновации в ГУР и СБУ.

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Кроме того, разведка стала одной из самых результативных составляющих украинских Сил безопасности, которая проводила операции не только в Украине, но и за её пределами – в Африке, россии и на Ближнем Востоке, в частности для противодействия российскому влиянию. Примером такой работы является операция по спасению украинских и иностранных граждан из Афганистана, которую провели спецназовцы ГУР: бойцы прорвались в охваченный талибами Кабул и провели эвакуацию, на которую не решилась ни одна иностранная спецслужба.

Основа для успешных спецопераций

Соперничество между спецслужбами стало скорее силой, чем слабостью аппарата безопасности Украины. "Конкуренция существует в любой сфере деятельности, в частности между украинскими службами безопасности и разведывательными подразделениями. Это вполне здоровый процесс, который мотивирует вас становиться лучше и достигать результатов. Она не мешает, а улучшает результаты".

В результате это привело к инновациям и способствовало проведению успешных спецопераций. Так, 8 октября 2022 года состоялась первая украинская атака на Керченский мост. Тогда взрыв обрушил часть автомобильной дороги и повредил железнодорожные пути, что приостановило работу моста. Бывший глава Службы безопасности Василий Малюк рассказал, что разработкой и реализацией этой спецоперации занимался лично он и двое доверенных сотрудников.

Также отмечается проведение резонансной операции СБУ "Паутинка" в июне 2025 года. Тогда украинские оперативники переправили дроны вглубь россии и нанесли скоординированные удары по базам стратегических бомбардировщиков. Ещё в 2014 году подобные спецоперации казались недостижимыми.

Кроме того, с военной разведкой связывают серию точечных операций против российских генералов, палачей и коллаборационистов, причастных к пыткам и репрессиям в отношении гражданских украинцев и военных. Среди примеров: устранение руководителей колоний на оккупированных территориях и бывших офицеров, причастных к "фильтрациям", а также других исполнителей военных преступлений.

Таким образом, работа украинских спецслужб стала одним из факторов, способствовавших переносу войны на территорию россии. В частности, организация ударов дронами по вражеским НПЗ, авиабазам и логистическим центрам, поддержка российских добровольческих формирований, осуществляющих рейды в приграничных областях россии. Привлечение агентуры и сотрудничество с местными группами позволяют проводить диверсии против складов боеприпасов и инфраструктуры, вынуждая Москву передислоцировать ПВО вглубь страны. Таким образом, командование РФ задумывается, стоит ли продолжать войну против Украины.