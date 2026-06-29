Перепутал реку с городом: Путин похвастался "успехами" в Украине и опозорился. Карта
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Глава Кремля Владимир Путин в своём заявлении прокомментировал ход боевых действий в Украине, назвав успешным продвижение российских войск по нескольким направлениям. В то же время большинство его утверждений не соответствуют подтвержденной информации аналитиков, а во время выступления он также допустил географическую ошибку.
Об этом сообщает российское СМИ. Заявление Путина прозвучало во время интервью журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину.
Диктатор заявил, что российские войска якобы находятся в 10,5 километрах от Сум, в 2,5–5 километрах от западной окраины Купянска, а также почти завершили окружение украинской группировки численностью около пяти тысяч военных на левом берегу Оскола.
Во время этого заявления российский президент допустил ошибку, упомянув "реку Старый Оскол", хотя Старый Оскол — это город в Белгородской области РФ. Он имел в виду реку Оскол. При этом никакого окружения украинских сил в этом районе нет.
Кроме того, Путин заявил, что до полного захвата Лимана российским войскам якобы осталось "освободить 149 домов из 11 тысяч". Однако OSINT-проекты DeepState, BlackBird Group и ISW не подтверждают присутствие российских войск в самом городе. Аналогично не подтверждаются его слова о том, что до Славянска осталось около 8–9 километров.
Кроме того, президент РФ утверждал, что российская армия контролирует 96% Константиновки. В то же время бои за город продолжаются, а большая его часть остается либо под контролем Украины, либо находится в "серой зоне".
В Кремле изменилась риторика в отношении Купянска. Если в конце 2024 года Путин дважды заявлял о его захвате, то теперь фактически признал, что город остается под контролем Украины, говоря лишь о приближении российских войск к его окраинам.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию сильной державой, которая намерена достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирается искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы — явление временное.
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