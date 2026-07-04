Одессу защитят от российских атак с помощью линии дронов в море: Зеленский рассказал о ноу-хау

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля заявил о планах создать в море линию обороны из дронов-перехватчиков для защиты от воздушных атак. По его словам, дроны-перехватчики будут запускаться с различных платформ, в частности с морских беспилотников.

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О новой концепции он рассказал во время визита в Одессу, где встретился с выпускниками и курсантами Института Военно-морских сил. Зеленский также обнародовал подробности в своем обращении, отметив, что будущая система должна усилить защиту Одессы и всего южного региона.

Президент сообщил, что Украина работает над созданием новой линии обороны на море, которая будет состоять из дронов-перехватчиков. Они должны реагировать на воздушные угрозы и обеспечивать дополнительную защиту побережья.

По словам Зеленского, беспилотники будут запускаться с различных платформ, среди которых будут и морские дроны. Такой подход, как отметил президент, позволит прикрывать Одессу и другие районы от воздушных атак.

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"Дроны будут запускаться с различных платформ, в частности с морских беспилотников", – рассказал глава государства.

Зеленский также изложил свое видение будущего украинского флота. По его словам, он должен объединить корабли, авиацию, надводные и подводные беспилотные системы.

Президент подчеркнул, что украинские морские дроны уже доказали свою эффективность во время войны. По его словам, именно они помогли вытеснить российские корабли из Черного моря, обеспечить работу морского продовольственного коридора и даже сбивать российские вертолеты.

Обучение моряков

Во время поездки в Одессу Зеленский сообщил, что подписал указ о создании современной Военно-морской академии. Она будет работать в Одессе и, по замыслу президента, должна объединить современные подходы к подготовке военных с практическим боевым опытом, который Украина получила во время полномасштабной войны.

По словам главы государства, учебное заведение будет располагать современной материально-технической базой и использовать опыт украинских военных. Зеленский также поблагодарил курсантов и выпускников, выбравших службу в Военно-морских силах.

"Сегодня подписал указ о создании современной Военно-морской академии в Одессе. Она должна стать местом с современными подходами к обучению, уже имеющимся опытом нашей армии и сильной материально-военной базой", — заявил президент.

Он также подчеркнул, что украинские военные уже накопили уникальный опыт ведения боевых действий на море.

"Черное море на сегодняшний день защищено нашими Вооруженными Силами, нашими ВМС, и, безусловно, это все огромный опыт, которого нет ни у кого в мире", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина активно развивает направление морских беспилотников, которые уже неоднократно использовались для поражения российских кораблей в Чёрном море и защиты морского коридора для экспорта украинской продукции.

В Украине разработали новый морской беспилотник. Аппарат под названием SIRENA имеет на борту мощную установку РЭБ, которую можно применять против "Шахедов", а также оснащен ракетами противовоздушной обороны.

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