Украинские военные уничтожили склад ГСМ, наблюдательный пост и блиндажи врага в районе Волчанска. Видео
В районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами уничтожили семь оккупантов, склад горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской оккупационной армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".
Видео ударов по врагу 22 февраля поделилась пресс-служба ГПСУ. "Сбросы бойцов подразделения РУБпАК метко бьют как по стационарным, так и по движущимся целям – будь то это перемещающийся личный состав или автомобиль, везущий на позиции оккупантов", – отметили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
В результате пограничники разбили:
– наблюдательный пункт;
– огневую позицию;
– точку взлета беспилотников;
– склад ГСМ противника;
– блиндажи и окопные линии
Также уничтожено транспортное средство и семь российских захватчиков.
В ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что операторы БПЛА регулярно наносят потери российскому агрессору на этом направлении.
Как писал OBOZ.UA, оккупанты сменили тактику и все чаще используют бронетехнику для штурмов на Краматорском направлении. Они пытаются прокладывать путь для наступления посредством танков, БМП и МТ-ЛБ, но украинские защитники эффективно уничтожают эти угрозы еще на подходах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!