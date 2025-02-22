Украинские военные уничтожили склад ГСМ, наблюдательный пост и блиндажи врага в районе Волчанска. Видео

В районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами уничтожили семь оккупантов, склад горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской оккупационной армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

Видео дня

Видео ударов по врагу 22 февраля поделилась пресс-служба ГПСУ. "Сбросы бойцов подразделения РУБпАК метко бьют как по стационарным, так и по движущимся целям – будь то это перемещающийся личный состав или автомобиль, везущий на позиции оккупантов", – отметили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В результате пограничники разбили:

– наблюдательный пункт;

– огневую позицию;

– точку взлета беспилотников;

– склад ГСМ противника;

– блиндажи и окопные линии

Также уничтожено транспортное средство и семь российских захватчиков.

В ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что операторы БПЛА регулярно наносят потери российскому агрессору на этом направлении.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты сменили тактику и все чаще используют бронетехнику для штурмов на Краматорском направлении. Они пытаются прокладывать путь для наступления посредством танков, БМП и МТ-ЛБ, но украинские защитники эффективно уничтожают эти угрозы еще на подходах.

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