Оккупанты сменили тактику и все чаще используют бронетехнику для штурмов на Краматорском направлении. Они пытаются прокладывать путь для наступления посредством танков, БМП и МТ-ЛБ, но украинские защитники эффективно уничтожают эти угрозы еще на подходах.

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РУБпАК "Феникс" применяет дистанционное минирование и высокоточные удары ударными дронами "Помста" по врагу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и показали видеоработы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем.

В результате вместо штурмовых бронегрупп противника на поле боя остаются лишь обломки уничтоженной техники.

"Дистанционное минирование + ювелирная работа ударных дронов пограничников "Помсты" – и вместо танков, БМП и МТ-ЛБ на поле боя остается только пылающий лом", – говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Краматорском направлении оккупанты осуществили три в районе населенного пункта Васюковка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов как в Украине, так и на территории Курской области РФ. Российско-северокорейские солдаты погибают от успешной работы Сил обороны, в том числе прицельных ударов с БПЛА.

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