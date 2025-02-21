Работают дроны: защитники Украины показали, как уничтожают российских и северокорейских солдат на Курщине. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов как в Украине, так и на территории Курской области РФ. Российско-северокорейские солдаты погибают от успешной работы Сил обороны, в том числе прицельных ударов с БПЛА.

Видео дня

Наши военные эффективно применяют дроны для уничтожения вражеских сил. В новом видео морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продемонстрировали успешные удары по российско-корейским военным формированиям на Курщине.

Военные сообщили, что николаевские морпехи продолжают успешные атаки на противника. Благодаря ударам беспилотников ликвидирована группа солдат РФ и Северной Кореи на Курском направлении.

"Российско-корейские солдаты погибают от дронов николаевских морпехов", – говорится в сообщении.

В видео присутствуют кадры непосредственного уничтожения вражеских солдат. 18+

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 21 февраля Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки совершил 29 штурмов позиций украинских подразделений.

Кроме этого, враг нанес 19 авиаударов, сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 479 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, после паузы северокорейские военные снова принимают участие в боевых действиях на территории Курской области РФ. Однако теперь они действуют гораздо более осторожно, чем раньше. Подразделения КНДР сократили численность штурмовых групп и наступают "не так дерзко, как раньше".

Однако войска Северной Кореи активно учатся на войне против Украины, что является серьезной угрозой всему миру. Они прибыли неподготовленными, но перенимают боевой опыт, который интегрируется в войско КНДР. Так же, как и российским оккупантами, им запрещено отступать – командиры казнят их за это.

По оценкам британской разведки, войска Северной Кореи не смогли добиться больших результатов на Курщине. Они потеряли более трети от примерно 11 тысяч своего личного состава, а также имеют проблемы с интеграцией в структуру командования и управления россиян

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