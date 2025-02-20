"Двигаются не так дерзко, как раньше": в ВСУ рассказали об изменении тактики военных КНДР на Курщине

Северокорейские военные вновь участвуют в боевых действиях на территории Курской области РФ. Однако теперь они действуют гораздо более осторожно, чем раньше.

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Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенант Станислав Краснов во время стрима "АрмияTV". По его словам, аэроразведка отслеживает ситуацию и действия солдат КНДР.

По его словам, корейские подразделения сократили численность штурмовых групп.

"Изменили тактику. Они снизили количество людей в штурмовых группах. Если до этого, когда они впервые были применены, то это до 50 человек лазило через поля, то сейчас 10-15 человек", — пояснил Краснов.

Краснов добавил, что корейские подразделения и дальше больше российских, но они двигаются более осторожно, что подтверждают данные аэроразведки. Они уже наступают "не так дерзко, как раньше".

По словам военного, сейчас на Курщине россияне также продолжают штурмовать, но применяют меньше техники. Он предположил, что это связано с тем, что враг понес значительные потери. Однако пехоту они не жалеют: те же лезут по-прежнему, давят и пытаются наступать, чтобы прорвать линию обороны украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Северной Кореи вынуждены искать какие-либо способы, чтобы их родные не попали на войну в Украине. Северокорейские мужчины подкупают врачей и подделывают справки о туберкулезе, чтобы избежать отправки на фронт в Россию.

Однако войска Северной Кореи активно учатся на войне против Украины, что представляет серьезную угрозу для всего мира. Они прибыли неподготовленными, но перенимают боевой опыт, который интегрируется в войско КНДР. Также, как и российским оккупантам, им запрещено отступать – командиры казнят их за это.

По оценкам британской разведки, войска Северной Кореи не смогли добиться больших результатов на Курщине. Они потеряли более трети от примерно 11 тысяч своего личного состава, а также имеют проблемы с интеграцией в структуру командования и управления россиян

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