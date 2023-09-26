Армия России скатилась до уровня сирийской: к чему привели потери за время войны против Украины

Когда в войсках не хватает бронированной техники со средствами оказания огневой поддержки пехоте, то приходится ее лепить из того, что попадается под руку и есть в свободном доступе. Самым ярким примером такой армии является сирийская, которая после многолетней гражданской войны превратилась в коллекцию шушпанцеров, или, как мне больше импонирует название – гомункулусов. За полтора года полномасштабной войны российская армия скатилась до того же уровня.

Давайте разберемся на примерах.

После масштабных потерь в технике в 2022 году российская армия лишилась пропорциональной компоненты боевых бронированных машин (ББМ) и поступательно, но уверенно стала переходить к созданию разнообразных гомункулусов, которые бы компенсировали возникающий дефицит.

Основным шасси, базой для создания такой линейки техники стал МТ-ЛБ - легкобронированный тягач с очень хорошими показателями проходимости, но рядом нюансов, которые в свое время не позволили из него сделать эффективную ББМ с возможностью огневой поддержки и не позволившим это сделать сейчас.

Между тем российская армия, загнанная в глухой угол из-за безысходности, обусловленной отсутствием здравых технических решений, стала плодить безумное количество нерациональных гомункулусов.

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МТ-ЛБ и 2С9 "Нона"

Одним из первых экспериментов российских сумрачных гениев стала попытка установки на МТ-ЛБ башни 120-мм установки 2С9 "Нона". Однако тяжелая башня не прижилась на МТ-ЛБ, значительно ограничивая ее подвижность и не давала нужной точности поражения целей.

Но, что самое важное, масса башни настолько давила на шасси тягача, особенно при импульсе в ходе ведения огня, что ряд узлов МТ-ЛБ выходили из строя и ББМ нередко попросту после отстрела не могла покинуть позицию.

МТ-ЛБ и 2-УК-Т

Некоторое время спустя на МТ-ЛБ стали устанавливать спарки 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК. Но дело в том, что эти корабельные установки размещались в своё время на торпедных катерах проекта 123К и 123БИС 1940-1945 годов постройки со всей спецификой, связанной, например, с остойчивостью.

В целом это было относительно неплохое, промежуточное решение и при правильной доработке оно могло бы прижиться, но руки у Кулибиных не дошли довести дело до ума.

МТ-ЛБ и 2М-3М

Самым спорным и, в последствии, смехотворным, стала установка на МТ-ЛБ корабельной 25-мм спарки 2М-3М.

2М-3М – это двуствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка калибра 25-мм. Ее эффективная дальность стрельбы – 3 км, а скорострельность – до 300 выстрелов в минуту.

Создавалось впечатление, что россияне установили эту корабельную установку на МТ-ЛБ в первую очередь для борьбы с БПЛА. Но в целом сама идея такого симбиоза должна была изначально вызвать вопросы.

Прежде всего 2М-3М – это корабельная артиллерийская установка, создававшаяся, ну, например, с учетом колебания моря и стабилизации (остойчивости) в зависимости от колебаний. То есть, уничтожение воздушной цели из сухопутной установки и морской (даже банально – артиллерийской) имеют принципиальные отличия.

Также у установки весьма специфический прицел КМТ-25 (коллиматорный кольцевой ракурсный) и уникальный бронебойный снаряд А3-БР-85, который для уничтожения цели должен непосредственно цель поразить. То есть, снайперская стрельба снарядами, требующими прямого попадания, с помощью прицела, для освоения которого должна быть практика?

Но самое главное то, что 2М-3М на МТ-ЛБ выглядела гротескным скворечником! Сама МТ-ЛБ теряла в мобильности из-за полуторатонной 2М-3М. Она переставала быть незаметной на местности, а на поворотах возникал риск дорожного эксцесса с переворотом или отвалом самой установки.

Некоторое время спустя 2М-3М стали устанавливать на советские тягачи АТС-59Г образца 1969-го года, и это на первый взгляд была весьма неплохая альтернатива МТ-ЛБ. Ведь тягач имел грузоподъемность 3 тонны и его стабильность позволяла более безопасно применять спарку 2М-3М. Но проблемой для россиян стала неповоротливость АТС-59Г по сравнению с МТ-ЛБ и просто драконовское потребление топлива. В итоге в зоне боевых действий МТ-ЛБ с 2М-3М появляется все больше и больше.

МТ-ЛБ и 2Б9 "Василёк"

Так же на МТ-ЛБ устанавливали самоходный автоматический гладкоствольный миномёт калибра 82 мм 2Б9 "Василёк", разработанный в 1946 году. Причем устанавливали кустарно и спешно, даже без закрепления или хоть малейшего признака заводской доработки.

Ранее появлялись варианты размещения 2Б9М на базе МТ-ЛБ и даже БМП-1, но это были заводские эксперименты с вариацией повышения огневого потенциала тягача и расширения его функционала. При этом сохранялся более-менее, но приемлемый показатель точности.

МТ-ЛБ и А-22 "Огонь"

В июне 2023 года была опубликована первая фотография МТ-ЛБ с установленными на нее корабельными 140-мм реактивными установками МС-227, входящими в комплекс А-22 "Огонь".

Данный комплекс в свое время входил в состав вооружения малых десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Они были уникальной разработкой, производившейся на судостроительном заводе "Море" и "Алмаз". Но ряд критически важных узлов – например, установка М35 – производились в Украине. И после оккупации Крыма, не смотря на регулярные заявления россиян о возобновлении производства "Зубров", они так и смогли этого сделать.

В результате серийных "Зубров" так и не появилось, а имевшиеся стали ломаться и не подлежали ремонту. В связи с этим комплекс А-22 "Огонь" стали применять, как это водится у россиян, не по назначению, да еще и с ограничением эффективной дальности стрельбы в 800 метров и не эффективной до 4 км.

Как итог – 24 сентября 2023 были опубликованы кадры первого уничтоженного тягача МТ-ЛБ с А-22 "Огонь".

МТ-ЛБ и РБУ-6000

На прошлой неделе в открытых источниках появилось первое фото МТ-ЛБ с установленной на нем корабельной бомбомётной системой РБУ-6000.

РБУ-6000 устанавливалась на советских кораблях с 1960-х и позволяла вести огонь реактивными снарядами (глубинными 213-мм бомбами РГБ-60) на дистанции до 4,5 км.

Фактически таким образом была создана импровизированная РСЗО для малых дистанций, ведущая огонь в режиме "куда-то туда", что не удивительно. Не удивительно, поскольку любая флотская система кардинально отличается по принципу ведения огня от сухопутной и РБУ-6000 не исключение.

Ну, и отдельно классическое – МТ-ЛБ это тягач, а не шасси для разного рода установок. А потому бомбомётная система массой более трёх тонн с полным боекомплектом, утяжеляющим её почти до пяти тонн – это еще то издевательство над бедной мотолыгой, приводящее к выходу из строя узлов базы и критическому снижению мобильности.

ИТОГИ

Российские Кулибины в условиях острого дефицита ББМ и нехватки потенциала среди имеющейся техники вполне предсказуемо стали использовать одну из наиболее массовых и известных своей проходимостью платформ. Но она не предназначена для высоких нагрузок, и чрезмерный перевес только негативно сказывается как на ее мобильности, так и надежности.

Специфические системы, преимущественно флотского типа, наименее вписываются на сухопутную МТ-ЛБ. Хотя этот факт также наводит на мысль об ограниченных возможностях применения традиционных боевых модулей, в связи с чем в России такой популярной стала установка старых, советских флотских установок со своей спецификой.

С учетом всего вышеизложенного можно говорить не только о том, что появление российских гомункулусов в зоне боевых действий это помимо критического дефицита ББМ еще и острейшая нехватка боевых модулей, увеличивающий огневой потенциал бронированных транспортных средств.

За полтора года полномасштабной войны российская армия скатилась до уровня сирийской, или даже хуже – банального ИГИЛ.