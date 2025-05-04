Армия России совершила авиаудары по Купянску: есть раненые и масштабные разрушения. Фото

Оккупационные войска России ночью в воскресенье, 4 мая, сбросили корректируемые авиационные бомбы по Купянску в Харьковской области. В результате действий агрессора пострадали три человека, в городе зафиксированы масштабные разрушения.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайщики также опубликовали фото с последствиями вражеской атаки.

Отмечается, что военные преступники направили авиаудары по жилым кварталам Купянска. В результате попаданий авиабомб возникли пожары и серьезные разрушения жилых домов, торговых объектов.

В частности, загорелись четыре частных дома на общей площади около 400 кв. м. Пострадали три женщины.

Под угрозой повторных обстрелов на месте события работали 12 спасателей, к работам были привлечены три единицы техники, включая медицинское подразделение ГСЧС.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Купянском районе из-за обстрелов РФ разрушены админздание, здание детского сада, два многоквартирных дома, также повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске на Харьковщине войска РФ нанесли прямой удар КАБом по зданию ГСЧС. Серьезных разрушений, погибших и раненых удалось избежать.

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