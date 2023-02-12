Армия России за последнюю неделю потеряла около 6500 оккупантов, 2 самолета и десятки танков: инфографика

Российские оккупационные войска в течение последней недели потеряли почти 6,5 тысячи своих солдат в боях на территории Украины. Украинские воины уничтожили также около 400 единиц вражеского вооружения и техники.

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В частности, армия РФ "обеднела" на два самолета, два вертолета и 60 танков. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За неделю Россия потеряла погибшими не менее 6490 оккупантов. Уничтожены также 399 единиц российского вооружения и военной техники.

"За неделю 06 февраля - 12 февраля Силами обороны Украины уничтожено около 6490 (!) человек личного состава противника", - написал Павлюк.

Также он подчеркнул, что поразительные потери враг понес и в технике и вооружениях.

В течение недели украинские воины уничтожили:

60 танков

83 боевые бронированные машины

61 артиллерийскую систему

5 РСЗО

7 установок ПВО

57 единиц автотехники

12 единиц спецтехники

"Кроме этого нашими защитниками сбиты 2 самолета, 2 вертолета, 61 крылатая ракета, а также 49 БпЛА. Держим темп! Вместе к Победе!", - добавил заместитель командующего СВ ВСУ.

Для сравнения, за предыдущую неделю на фронте было ликвидировано 5130 оккупантов и 176 единиц вооружения и военной техники. Танков тогда было уничтожено примерно втрое меньше, чем за неделю 6-12 февраля, ББМ, артиллерийских систем – вдвое меньше. Также втрое больше по сравнению с позапрошлой неделей в течение 6-12 февраля было уничтожены единиц спецтехники.

Поразительное увеличение также фиксируется в потерях врага в воздухе: за предыдущую неделю был сбит всего один самолет и 11 БПЛА оперативно тактического уровня - против 2 самолетов, 2 вертолетов и 49 БПЛА.

Количество систем ПВО, автомобилей и РСЗО за обе недели соразмерно.

Напомним, накануне украинские воины в сутки уничтожили еще 900 российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, общие безвозвратные потери врага в живой силе составляют 137,7 тыс. человек.

Однако рекордными по потерям вражеской армией личного состава стали позапрошлые сутки, 10 февраля. Тогда ВСУ за сутки ликвидировали 1140 оккупантов.

Также сообщалось, что 11 февраля в Бахмуте украинские пограничники сбили еще один вражеский самолет, уже второй за неделю. Как и предыдущий российский штурмовик, этот был сбит из ПЗРК. Пилот-оккупант катапультироваться не успел.