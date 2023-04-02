Армия России за сутки ранила пятерых мирных жителей Донетчины

Российские военные преступники продолжают попытки полного захвата Донецкой области Украины, обстреливая и прифронтовые территории, и населенные пункты в тылу. Из-за этого за минувшие сутки (1 апреля) ранения получили по меньшей мере пять жителей Донетчины.

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Трое гражданских пострадали в Торецке, двое – в Бахмуте. Соответствующей статистикой утром в воскресенье, 2 апреля, поделился на своем Telegram-канале глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко.

Всего с 24 февраля 2022 года в регионе подтверждены ранения 3321 гражданских, погибли 1440 людей.

Подчеркнем, что эти данные не окончательны и отображают только известные властям случаи. На самом деле жителей области, пострадавших от российской агрессии, может быть в разы больше.

Кириленко добавил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока что возможности нет.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – высказал уверенность начальник областной военной администрации.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что в первый день апреля Силы обороны отбили более 70 атак российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно там враг продолжает сосредотачивать основные усилия и вести наступательные действия.

– Самыми ожесточенными остаются бои в направлении Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Более детально можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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