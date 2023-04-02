У России нет желаемых результатов на фронте, самые горячие бои идут за районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили более 70 атак российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно там враг продолжает сосредотачивать основные усилия и вести наступательные действия.

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Самыми же горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка. О последних событиях на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 2 апреля – 403-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки РФ нанесла два ракетных и 30 авиаударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Не имея желаемых результатов в поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Он нанес очередные ракетные удары по гражданским объектам Дружковки и Авдеевки Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди населения.

Вероятность нанесения агрессором ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За сутки враг обстреливал населенные пункты Карповичи, Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариково, Стукаловка, Белополье и Сосновка – Сумской; Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое – Харьковской.

На Купянском направлении российским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам от врага подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка на Луганщине, а также Колодцы, Торское, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. Военнослужащие Сил обороны отбили более 25 вражеских атак. Также наши защитники отбили атаки захватчиков в районе Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Зализне, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия вела наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки, Северноого, Водяного, Первомайского и Марьинки на Донетчине, успеха не имела. Только возле Марьинки и Авдеевки воины ВСУ отбили более 20 вражеских атак. В то же время ВС РФ обстреляли Степовое, Авдеевку, Орловку, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку.

На Шахтерском направлении агрессор активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Большую Новоселку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ активных действий не проводила, совершенствовала оборонные рубежи и позиции. В то же время обстреляла более 40 населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковловка Запорожской области, а также Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягинка, Токаревка, Приднепровское Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, из Мелитополя Запорожской области они вывозят незаконно вырубленный лес-кругляк в южном направлении.

В Казачьих Лагерях на Херсонщине, после успешного огневого поражения воинами ВСУ объекта захватчиков, враг активно проводит проверки мобильных телефонов и несанкционированно обыскивает жилье местных жителей.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Геническе и Стрелковом на блокпостах захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ. В ходе обысков сообщают, что такие украинцы после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд. Также так называемая власть, с целью присвоения недвижимости украинцев, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и одну реактивную систему залпового огня врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ спрогнозировали дальнейшие шаги войск РФ на Донбассе и Харьковщине. Отмечается, что выполняя приказы командования, оккупанты и дальше будут прибегать к бессистемным штурмам на Купянском направлении, а также на горячих направлениях Донецкой и Луганской областей.

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