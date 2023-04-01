В ВСУ спрогнозировали дальнейшие действия армии РФ в Харьковской области и на Донбассе

В Вооруженных силах Украины спрогнозировали дальнейшие шаги российских оккупантов в Донбассе и Харьковщине. Выполняя приказы военно-политического командования РФ, захватчики и дальше будут прибегать к бессистемным штурмам на Купянском направлении, а также на горячих направлениях Донецкой и Луганской областей.

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Впрочем, украинская армия также не сидит, сложа руки, и готовится выбросить оккупантов с украинской земли. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый попытался спрогнозировать дальнейшие действия войск РФ под Купянском в Харьковской, а также в Донецкой и Луганской областях.

"Учитывая позицию их военно-политического руководства, они будут пытаться двигаться хотя бы по сантиметру вперед. Потому что их гонят прямо на эти бессистемные штурмы. До тех пор пока мы не станем настолько сильными, что нанесем (удар) уже подготовленными резервами, с нормально обученным личным составом и новейшей техникой, которую дают нам, в первую очередь, партнеры. Просто отбросим их с нашей территории", — подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Тем временем британская разведка констатировала полный провал российского "зимнего наступления". За скудные успехи на Донбассе оккупационная армия заплатила десятками тысяч жизней и потерей огромного количества техники.

В то же время провал "ответственного за сво" Валерия Герасимова на фронте в Украине не повлиял на его пребывание в должности начальника российского генштаба, которую он занимает уже более 10 лет. Похоже, потери живой силы Кремль смущают мало, а выводов из своих ошибок там так и не начали делать.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины мощам российских захватчиков дали похожую оценку. Там заявили, что оккупанты не достигли ни одной из поставленных Кремлем целей, а "большое российское наступление" на Украину захлебнулось. Захватчики так и не смогли выполнить приказ Путина по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Это было нужно Кремлю, чтобы "скормить" российскому населению якобы достигнутую "победу" и попытаться заморозить боевые действия. Ведь затяжная война для РФ чревата полной катастрофой.