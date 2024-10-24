Армия+ запускает онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны. Все подробности

В приложении для военнослужащих Сил обороны Украины Армия+ появилось онлайн-обучение. Там собраны верифицированные учебные материалы по военному делу.

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Об этом 24 октября сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает корреспондент OBOZ.UA. Пока что для наших защитников доступны три курса:

– "Общая подготовка", где спикером выступает младший лейтенант ВСУ, стендап-комик Сергей Липко;

– "Быт в полевых условиях" со спикером Еленой Рыж, штурмовиком и боевым медиком, ранее работавшей в ресторанной индустрии;

– "Беспилотные системы", где спикером выступает Юрий Черкашин, ветеран АТО и участник российско-украинской войны, а также основатель YouTube-канала "Хлопці з лісу".

Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля будет тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен.

"Это сделано для дальнейшего развития бойцов и их роста", – сказала Черногоренко.

Пресс-служба МО на Facebook-странице добавила, что обучение в Армии+ будет доступно для каждого авторизованного военного. В дальнейшем эти курсы смогут дополнить базовую подготовку для новобранцев и помогут отрабатывать практические навыки даже в полевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, платформу Армия+ презентовали и запустили 8 августа 2024 года. Она доступна только для военнослужащих, гражданские авторизоваться в приложении не могут.

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