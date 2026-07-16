Для меня было большой честью служить украинскому народу в должности министра обороны. Наша команда успела:

Видео дня

1. Отключить россиянам Starlink, что кардинально ограничило их возможности вести эффективную войну с помощью дронов.

2. Получив Минобороны без бюджета, рискнуть, взять средства из денежного обеспечения на конец года и эффективно инвестировать их в mid-strike, FPV на оптоволокне, недорогую разведку, НРК, дроны-перехватчики и дроны deep-strike. Закупить за четыре месяца больше дронов, чем за весь прошлый год.

3. Запустить "Логистический локдаун" как отдельную программу с отдельным финансированием, что в сочетании с правильными закупками и поддержкой передовых подразделений позволило отрезать логистику противника и начать изоляцию Крыма.

4. Продолжить программу финансирования "Линии дронов", которая является основой для закупок дронов для Сил беспилотных систем.

Главные истории дня

5. Запустить программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений, которые в первую очередь ведут боевые действия с помощью технологий.

6. Ввести 70-процентную предоплату за закупки через "еБалы" на портале Brave1 Маркет.

7. Кардинально изменить систему закупок. Запустить первые тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что сэкономит государственному бюджету миллиарды долларов. 8. Впервые закупить тысячи пикапов, багги и квадроциклов для войск. Причем через тендер.

9. Интегрировать Павла Лазаря в Военно-воздушные силы, внедрить процедуру разбора каждой массированной атаки (After Action Review). За это время процент перехвата дронов вырос с 83% до 91%, а крылатых ракет – с 47% до 87%.

10. Впервые заключить контракт на поставку ракет для Patriot PAC-2 GEM-T, а также подать заявку через европейский кредит на закупку ракет PAC-3.

11. Запустить базовый уровень обеспечения дронами для бригад и корпусов. Уже с июля все боевые бригады и корпуса начнут получать запланированные поставки дронов без ручного вмешательства. Это позволяет прогнозировать свои дальнейшие действия.

12. Запустить масштабную грантовую программу для производителей взрывчатых веществ и ракет.

13. Начать непопулярную, но чрезвычайно важную трансформацию вооруженных сил: контракты для всех с определёнными сроками службы и отсрочками, введение одной из самых высоких в мире заработных плат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга на прозрачных и привлекательных рыночных условиях, новые инструменты для стимулирования возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть.

14. Провести три заседания "Рамштайна", где удалось выйти из информационной ловушки россиян о якобы нашем поражении и вернуть партнерам веру в Украину. Было объявлено о $40 млрд поддержки на этот год (и это без учета европейского кредита).

15. Запустить механизм использования европейского кредита на наши военные приоритеты. Это была отдельная сложная бюрократическая задача, которую удалось реализовать.

16. Найти способ масштабирования производства дешёвых ракет для борьбы с реактивными "шахидами". Подписать рекордный контракт.

17. Наша баллистика. Символично, что в день отставки правительства провели успешные испытания баллистической системы, разрабатывавшейся в зоне ответственности Минобороны. Кардинально изменили техническое задание и доказали максимальную точность. На 30% снизили цену. Украина войдёт в новую лигу.

18. Подписать контракт на закупку самолетов Gripen, которые позволят сбивать самолеты ВВС, несущие кассетные бомбы.

19. Совместно с военными спланировать и реализовать операцию "Ашан", которая остановила механизированное наступление врага на полгода.

20. Начать экспорт в рамках программы Drone Deal, чтобы привлечь инвестиции и увеличить объемы производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

21. Запустить Trophy Lab – предоставить партнерам возможность изучать российские военные разработки.

22. Запустить Defense AI Center A1, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в военные действия.

Что не удалось:

1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравого смысла. Новую структуру запустили, многих уволили, начали множество процессов. Но нужно было ещё решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения.

2. Перевести абсолютно все закупки на тендеры.

3. Сформировать культуру ответственности за принятые решения. Верю, что именно героический украинский народ сформирует эту институциональную культуру.

Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину и работает ради победы.

Спасибо всей моей команде за эффективную работу 24/7.

Отдельно благодарю свою семью за терпение. Спасибо всем за поддержку!

Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, – побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации.

Продолжение следует.