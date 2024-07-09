Аспирантов-контрактников лишать брони не будут, но есть нюанс: замминистра объяснил, как это будет работать

Украинских аспирантов-контрактников, которые уже проходят обучение, не будут лишать брони от мобилизации. Однако уже в этом году правила поступления в аспирантуру на контрактной основе изменились.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, который на своей должности занимается высшим образованием. "Если человек уже учится, то он и доучится, никто его в армию не заберет", – отметил он.

Начиная с этого года поступить на аспирантуру на контракт можно только на заочную или вечернюю формы обучения. Такие аспиранты право на отсрочку от призыва не получают.

"Вот теперь и посмотрим, сколько на самом деле в Украине людей, желающих поступить в аспирантуру именно ради науки", – добавил Винницкий.

По его словам, с этого года бюджетных мест в аспирантуре станет вдвое больше, чем в 2023 году: 7000 вместо 3200. То есть, по задумке, государственный заказ будет практически закрывать реальное количество аспирантов. До полномасштабной войны их, напомним, было 7-8 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство образования и науки (МОН) считает, что изменение правил поступления в аспирантуру в 2024 году не является нарушением конституционного права на образование. В частности, образовательное ведомство оставило заочную и вечернюю формы для поступающих на контракт.

Таким образом в МОН хотят отсеять тех абитуриентов, которые идут на третий уровень высшего образования не по назначению. Получать степень доктора философии/доктора искусства смогут те, кто действительно хочет заниматься научной работой и сможет пройти вступительные испытания.

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