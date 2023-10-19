ATACMS будут поставлять на постоянной основе: Кулеба рассказал о договоренности с США

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о постоянной поставке дальнобойных ракет ATACMS для обеспечения обороноспособности страны. Это соглашение стало возможным благодаря переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он указал, что результат соглашения читается "между строк" в выступлении Зеленского после встречи с Байденом и свидетельствует о важности этого решения.

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе – это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена), которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября", – подчеркнул глава МИД.

Дополнительно, он выразил надежду, что Украина в будущем сможет получить от Соединенных Штатов ракеты ATACMS с диапазоном действия 300 километров.

Напомним, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует новое обращение к американскому народу. Президент намерен высказаться об ответе Вашингтона на ситуацию на Ближнем Востоке, а также на войну в Украине. Речь будет произнесена из Овального кабинета в четверг, 19 октября в 20:00 по восточному времени.

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Как сообщал OBOZ.UA, глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден якобы планирует попросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Речь идет об общем пакете помощи на сумму около $100 млрд.

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