Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для помощи Украине и Израилю – Bloomberg

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден якобы планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Речь идет про общий пакет помощи на сумму в около $100 млрд.

Кроме того, этот пакет будет рассчитан на финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань. Об этом во вторник, 17 октября, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники.

Как утверждает издание, группа законодателей предложила администрации американского президента разработать совместный пакет для двух стран для того, чтобы получить голоса республиканцев.

В материале говорится, что помощь Израилю, который подвергся нападению террористов группировки ХАМАС в начале октября, пользуется широкой поддержкой обеих партий в Конгрессе США. Однако помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России, которое длится с февраля 2023 года, "с трудом заслужила расположение республиканцев в Палате представителей".

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"Группа законодателей, поддерживающих дополнительную помощь Киеву, в начале этого месяца предложила администрации разработать совместный пакет помощи Израилю и Украине в надежде преодолеть оппозицию республиканцев", – пишут журналисты.

Источник, знакомый с усилиями Белого дома по координации запроса, сказал, что детали пакета все еще прорабатываются, и подчеркнул, что сумма покроет весь финансовый год. Предыдущий запрос администрации Байдена, который включал помощь Украине в размере $24 млрд, охватывал только трехмесячный период.

В Bloomberg добавили, что любой запрос Белого дома должен дождаться, пока законодатели Палаты представителей выберут нового спикера после отстранения Кевина Маккарти от должности. Любые меры по расходам должны быть сначала приняты Палатой представителей.

"Сам масштаб и требования пакета, скорее всего, вызовут сопротивление в Палате представителей, где разногласия Республиканской партии по поводу сокращения расходов и иностранной помощи сыграли свою роль в борьбе спикеров. Конгрессмен Джим Джордан, ведущий кандидат на пост следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву", – отметили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание The Telegraph писало, что Байден планирует запросить у Конгресса крупнейший пакет финансовой помощи для Украины. Ожидается, что ее размер составит рекордные $100 млрд.