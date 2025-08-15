Россия в ночь перед саммитом на Аляске атаковала Украину почти сотней средств поражения: сбиты 63 вражеских БпЛА

В ночь на 15 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 63 из них.

Есть прилеты на 13 локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

Очередная ночь воздушного террора началась с первых пусков российских средств поражения около 19:30 14 августа.

С тех пор враг атаковал 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М из Воронежской и Брянской областей, 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами – Харьковщину и Черниговщину.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 63 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания ракет и 34 БПЛА на 13 локациях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 августа россияне атаковали карету скорой и легковые авто на Херсонщине и Донетчине. Кроме беспилотников, военные РФ обстреляли мирных жителей КАБами и артиллерией.

Вследствие военных преступлений оккупантов есть погибшие и раненые украинцы.

