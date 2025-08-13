Российские захватчики не перестают атаковать гражданских вблизи линии фронта. В Херсонской и Донецкой областях оккупанты нанесли удары дронами по карете скорой помощи и легковых авто, в результате этого есть погибшие и раненые.

Детали сообщили в Telegram-каналах ГСЧС Украины и в Национальной полиции. Кроме беспилотников, военные РФ обстреляли мирных жителей КАБами и артиллерией.

Информация от ГСЧС

"Россияне цинично атакуют мирных украинцев! Сегодня на Херсонщине и Донетчине мишенью российских дронов стали легковые авто и карета "скорой": есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

В Бериславском районе (Херсонская область) вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек, а женщина получила ранения. Спасатели деблокировали тело погибшего и доставили пострадавшую в больницу.

Кроме того, попадание по карете скорой вызвало пожар, который удалось быстро ликвидировать.

В Донецкой области российский БпЛА попал в легковушку с тремя пассажирами. Машина съехала в кювет: двух мужчин вытащили полицейские, а третьего деблокировали спасатели и передали медикам.

Информация от Нацполиции

По данным правоохранителей, двое жителей Донетчины погибли, еще восемь получили ранения в результате атак оккупантов.

"По Константиновке россияне ударили бомбой "КАБ-250", дронами, артиллерией – убили двух гражданских лиц, еще один человек ранен. Повреждены 13 частных домов. Три человека получили ранения в Маяках Святогорской ТГ, которые оккупанты накрыли из РСЗО "Смерч". Повреждены 4 частных дома и автомобиль", – указано в сообщении.

В Мирнограде из-за артиллерийского обстрела травмирован гражданский и поврежден многоквартирный дом.

В Анновке Добропольской ТГ россияне попали FPV-дроном по авто. В результате атаки травмы получили три человека.

Атаки на Херсонщине

"На Херсонщинев результате российских атак один человек погиб и двое ранены, повреждены больница, жилые дома и автомобили. Из артиллерии войска РФ обстреляли Молодежное. Пострадал 59-летний местный житель", – говорится в сообщении.

Полицейские доставили мужчину в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой и осколочным ранением в поясницу.

В Широкой Балке в результате артобстрела в собственном дворе погибла 58-летняя женщина.

В Белозерке после сброса взрывчатки с дрона повреждены два жилых дома и автомобиль.

Днем в Днепровском районе Херсона российский БПЛА атаковал 26-летнюю женщину. После госпитализации медики обнаружили у нее взрывную травму и контузию. Поврежден автомобиль.

Напомним, 11 августа оккупанты нанесли удар по городу Белозерское в Покровском районе Донецкой области. В результате атаки разрушена жилая застройка, погибли двое гражданских и еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для ударов враг применил 51 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили две баллистические ракеты и 32 БпЛА. Зафиксировано попадание 17 дронов.

