Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: обезврежены 34 цели

В ночь на 13 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 51 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили две баллистические ракеты и 32 БпЛА.

Зафиксированы прилеты 17 дронов. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередная ночь российского воздушного террора началась с первых запусков войсками РФ средств воздушного нападения около 21:00 12 августа.

В целом враг атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ.

Дроны летели на украинские Донецкую, Сумскую и Черниговскую области, ракетами враг атаковал Полтавскую область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 17 БпЛА на 15 локациях.

