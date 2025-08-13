Сколько "Шахедов" планирует изготовить Россия в 2025 году и что с ракетами: статистика ГУР

Государство-агрессор Россия в 2025 году планирует изготовить 79 000 дронов-камикадзе типа "Шахед". Также противник продолжает выпускать ракеты, но не создавая значительные запасы – то, что они производят, сразу и применяют против Украины.

Об этом в интервью "Суспільному" сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. Генерал-майор отметил, что Российская Федерация может наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Статистика ГУР МО по выпуску российских дронов

В целом ВПК оккупантов имеет целью собрать 79 000 "Шахедов" и их имитаторов. Среди них:

"Герань-2" – 40 000 единиц;

"Гарпия-1" – 5700;

"Гербера" и другие ложные цели – около 34 000.

Скибицкий объяснил, за счет чего процесс наращивается. "Во-первых, они развернули дополнительные линии производства – в том же Ижевске, в Елабуге. Следующее – они пытаются полностью заместить импорт всех компонентов, которые используют. На сегодня планер – это уже их, двигатель внутреннего сгорания, который они устанавливают, – тоже их. Система навигации, за исключением чипов и микроэлектроники – российское производство. Антенны – та же "Комета", если вы слышали. Это те элементы, которые позволяют избежать действия средств радиоэлектронной борьбы", – сообщил представитель украинской военной разведки.

РФ пытается достичь большей самостоятельности в изготовлении БПЛА. "Наша задача здесь – предупредить это все, не допустить такого увеличения. И, если есть возможность – уничтожить именно производственные мощности", – заметил Скибицкий.

"Шахеды" на заводах изготавливают не только россияне, но и иностранцы

Генерал-майор подтвердил, что агрессор привлекает к работе на предприятиях ВПК граждан других стран, в частности, стран Центральной Азии.

"Действительно, это так. Вообще, это у них интересное производство. Например, они привлекают большое количество студентов. Это связано с тем, что очень много операций проводятся именно на конвейере и высококвалифицированного персонала не требуют", – рассказал замначальника ГУР.

Среди работников есть студенты-международники из других стран, которые и учились или учатся на территории РФ.

И, что важно, Российская Федерация во многих случаях использует это для пропаганды. "Привлекая ту же Северную Корею, военнослужащих или работников других стран, РФ подчеркивает, что имеет поддержку международного сообщества, стран-союзников, в ведении войны против Украины", – пояснил Скибицкий.

Изготовление и применение ракет

"Производство у них есть. Но то, что они производят, сразу и применяется. Мы это четко увидели по крылатым ракетам Х-101, по "Калибрам" и по "Кинжалам", – заявил представитель Главного управления разведки.

Он обратил внимание на то, какая точность у российских ракет. "Если вспомнить первые удары по Староконстантинову в Хмельницкой области, по нашему аэродрому, то отклонение ракет "Кинжал" тогда было от 3 до 15 км от самого объекта. И здесь речь о влиянии международных санкций, среди прочего. Россия пытается создать свою систему навигации, но это все равно не то же самое, что системы американского производства. И здесь у Российской Федерации есть проблема. Есть проблема получить такие системы. А то, что пытаются сделать, не всегда совершенное", – отметил Скибицкий.

Некоторые виды оружия россиянам уже удалось усовершенствовать. "Мы видим это, например, по баллистической ракете "Искандер". Она стала более точной, маневренной", – сообщил генерал-майор.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 августа Главное управление разведки МО Украины с помощью дальнобойных БПЛА атаковало завод по производству гелия для ракет. Оренбургский гелиевый завод – единственный в России, производящей критически важный компонент для ракет, космической отрасли и авиапромышленности.

– 12 августа беспилотники наведались в российскую Республику Татарстан. Под атакой – второй раз за неделю – оказался терминал хранения "Шахедов" в населенном пункте Кзыл-Юл, на расстоянии 1300 километров от нашей страны. Эту операцию провела Служба безопасности Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!