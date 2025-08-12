Под прицелом был логистический центр: дроны атаковали Татарстан. Видео

Во вторник, 12 августа, беспилотники наведались в российскую Республику Татарстан. Под атакой оказался логистический центр вблизи Нижнекамска.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Пролет дронов и дым на месте попаданий публиковали в соцсети местные жители.

Что известно

"Заявлено как один из прилетов в Нижнекамске. Информация спорная и требует проверки", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как после атаки по объекту в воздух поднимается густой столб черного дыма.

"Прилетело повторно по логистическому центру возле Нижнекамска, респ. Татарстан", – указано в сообщении.

По информации российского Telegram-канала, в результате атаки беспилотниками сигнал воздушной тревоги звучал также в Казани, Елабуге и Набережных Челнах.

"Из Набережных Челнов в сторону аэропорта Нижнекамска (Бегишево) выехали пожарные машины. Ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа дроны атаковали российские республики Коми и Татарстан. Там сработали системы оповещения. По предварительной информации, в городе Ухта под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод. А в аэропорту Казани были задержаны вылеты шести рейсов.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Был атакован вражеский объект в Республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба начался пожар.

