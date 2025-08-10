Дроны атаковали российские Коми и Татарстан: прогремели взрывы, под прицелом мог быть НПЗ. Фото и видео

В воскресенье, 10 августа, беспилотники атаковали российские республики Коми и Татарстан. Там сработали системы оповещения.

По предварительной информации в городе Ухта был атакован местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук и российские Telegram-каналы.

Что известно

"В городе Ухта, Республика Коми раздается тревога и слышны взрывы. По предварительным данным, с помощью БПЛА был атакован местный НПЗ. Рядом с заводом работают спецслужбы, а в самой республике начали выключать мобильный интернет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники заметили над городом Ухтой, который находится в 2 тыс. км от Украины, а жители сообщили о взрывах. В местных пабликах пишут об эвакуации людей из торгового центра "Ярмарка".

"Что-то случилось опять – как будто взрыв слышен был, а сейчас пожарные машины одна за одной куда-то спешат по Севастопольской в сторону аэропорта", – говорится в одном из сообщений.

Между тем, в Татарстане объявлен режим "Беспилотная опасность", а в аэропорту Казани задержаны вылеты шести рейсов. Со своей стороны, представители аэропорта утверждают, что он работает в штатном режиме.

Напомним, ночью 10 августа дроны атаковали Саратовскую область (Россия). Удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. На его территории начался сильный пожар. Местные власти даже признали, что "на одном из промышленных предприятий" зафиксированы повреждения.

А утром 9 августа дроны-камикадзе посетили Республику Татарстан. Под ударом оказался город Елабуга, где расположен завод по производству ударных БПЛА типа Shahed.

