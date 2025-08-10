УкраїнськаУКР
Под прицелом был НПЗ: дроны атаковали российский Саратов, после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
3 минуты
1,7 т.
Ночью 10 августа дроны атаковали Саратовскую область РФ. Целью удара стал нефтеперерабатывающий завод в Саратове, на территории которого после атаки начался сильный пожар.

В этот раз местные власти даже признали, что "на одном из промышленных предприятий" зафиксированый поврежления .Об этом пишут Telegram-каналы.

Взрывы в Саратове

По предварительным данным, многочисленные взрывы в Саратове начались около 3:00 часов ночи. Местный губернатор Роман Бусаргин заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА, поэтому все экстренные службы приведены в полную готовность.

В это же время очевидцы начали публиковать видео, как БПЛА поражают территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в районе НПЗ прогремели мощные взрывы. После атаки на территории объекта начался сильный пожар и поднялся огромный столб густого черного дыма, что характерно для горения нефтепродуктов.

Под прицелом был НПЗ: дроны атаковали российский Саратов, после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Местные жители, которые стали очевидцами атаки БПЛА, заявили, что российские военные пытались сбить дроны стрелковым оружием. Однако большая часть беспилотников все же достигла цели и ударила по территории нефтеперерабатывающего завода.

В свою очередь саратовский губернатор заявил, что в результате атаки БПЛА в городе повреждены многоэтажные дома, а также есть погибший и пострадавшие. При этом чинонвник не уточняет, что рядом с многоэтажным домом упали обломки в результате работы российской ПВО.

Кроме того, мониториговые канали опубликовали карту, которая подтверждает, что целью массированной дроновой атаки в Саратове был именно нефтеперерабатывающий завод. Снимки свидетельствуют о том, что именно на НПЗ возник сильный пожар.

Под прицелом был НПЗ: дроны атаковали российский Саратов, после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Стратегический объект "Роснефти"

Контрольный пакет акций Саратовского НПЗ (более 81%) принадлежит компании "Роснефть". Мощность завода составляет 6,75 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть марки Urals, а также нефть с Саратовского, Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений.

Завод производит более 20 видов нефтепродуктов. Среди основных неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, вакуумный газойль и техническая сера.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической и военной инфраструктуры. Накануне ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное дальнобойным ударам по территории России. Он подчеркнул, что Украина дает вполне справедливых ответов на российские обстрелы.

