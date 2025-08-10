В Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ: зафиксированы взрывы и пожар. Фото и видео

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удары по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Вследствие атаки БПЛА на территории вражеского объекта прогремели взрывы и начался пожар.

Операцию осуществили Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

НПЗ обеспечивал путинскую армию

По информации Генерального штаба ВСУ, в результате попадания БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода зафиксированы взрывы и пожар. Саратовский НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет около 7 миллионов тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", – отметили в Генштабе ВСУ.

Стратегический объект под ударом БПЛА

Контрольный пакет акций Саратовского НПЗ (более 81%) принадлежит компании "Роснефть". Мощность завода составляет 6,75 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть марки Urals, а также нефть с Саратовского, Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений.

Завод производит более 20 видов нефтепродуктов. Среди основных – неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, вакуумный газойль и техническая сера.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической и военной инфраструктуры. О взрывах в Саратове сообщали ночью 10 августа. Местные власти даже признали, что "на одном из промышленных предприятий" зафиксированы повреждения.

Ранее сообщалось, что ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в Республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное дальнобойным ударам по территории России. Он подчеркнул, что Украина дает вполне справедливые ответы на российские обстрелы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!