Под ударом был жилой квартал: оккупанты атаковали Белозерское на Донетчине, есть жертвы и раненые. Фото

Марина Лисничук
War
3 минуты
2,7 т.
Белозерское обстрел

Оккупационные войска России вечером 11 августа нанесли удар по городу Белозерское в Покровском районе Донецкой области. В результате обстрела разрушена жилая застройка, погибли двое гражданских и еще семеро, в том числе подросток, пострадали.

По городу, к которому за последнее время почти вплотную приблизилась линия фронта, враг направил авиационные бомбы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Детали вражеского удара

Отмечается, что ВС РФ совершили атаку на Белозерское в 22:55 в понедельник, 11 августа. Под ударами российских бомб ФАБ-250 с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские.

Белозерское обстрел

"Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли. Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша", – говорится в сообщении.

Белозерское обстрел

У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузия. Им всем медики оказали квалифицированную помощь.

В местах попаданий в Белозерском повреждены восемь многоквартирных домов, а также шесть автомобилей.

Белозерское обстрел

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничной атаки оккупантов на гражданское население.

Белозерское обстрел

Ситуация на Покровском направлении

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в течение 11 августа на Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить украинские подразделения. Наибольшая его активность наблюдалась в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. До утра 12 августа продолжались три боестолкновения.

Белозерское – карта войны

Военные отметили, что оккупанты используют преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые проникают за линию обороны.

Предварительно, на этом направлении Силы обороны за сутки ликвидировали 64 и ранили 38 захватчиков, уничтожили 21 БПЛА, единицу автомобильной техники, антенну связи и мотоцикл, повредили еще два мотоцикла и пушку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки ночью 26 июня оккупанты ударили по многоэтажке в городе Белозерское Покровского района Донецкой области. Тогда в результате действий агрессора пострадали пятеро гражданских.

