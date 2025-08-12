Под ударом был жилой квартал: оккупанты атаковали Белозерское на Донетчине, есть жертвы и раненые. Фото

Оккупационные войска России вечером 11 августа нанесли удар по городу Белозерское в Покровском районе Донецкой области. В результате обстрела разрушена жилая застройка, погибли двое гражданских и еще семеро, в том числе подросток, пострадали.

По городу, к которому за последнее время почти вплотную приблизилась линия фронта, враг направил авиационные бомбы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Детали вражеского удара

Отмечается, что ВС РФ совершили атаку на Белозерское в 22:55 в понедельник, 11 августа. Под ударами российских бомб ФАБ-250 с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские.

"Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли. Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша", – говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузия. Им всем медики оказали квалифицированную помощь.

В местах попаданий в Белозерском повреждены восемь многоквартирных домов, а также шесть автомобилей.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничной атаки оккупантов на гражданское население.

Ситуация на Покровском направлении

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в течение 11 августа на Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить украинские подразделения. Наибольшая его активность наблюдалась в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. До утра 12 августа продолжались три боестолкновения.

Военные отметили, что оккупанты используют преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытаются просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые проникают за линию обороны.

Предварительно, на этом направлении Силы обороны за сутки ликвидировали 64 и ранили 38 захватчиков, уничтожили 21 БПЛА, единицу автомобильной техники, антенну связи и мотоцикл, повредили еще два мотоцикла и пушку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки ночью 26 июня оккупанты ударили по многоэтажке в городе Белозерское Покровского района Донецкой области. Тогда в результате действий агрессора пострадали пятеро гражданских.

