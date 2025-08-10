Хотели вызвать панику: до Покровска из 150 оккупантов из состава ДРГ дошли только 30 – DeepState

Из состава вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) из 150 захватчиков в Покровск дошли около 30 человек. Россияне имели целью вызвать панику и заставить украинских защитников покинуть город.

Об этом сообщают аналитики в Telegram-канале "DeepState". По их словам, успехов оккупантам такая сомнительная операция вряд ли принесла.

Детали операции

По имеющейся информации для диверсионных действий в Покровске противник сформировал из трех рот тактические группы по 50 военнослужащих в каждой.

"Целью акции было создать панику и заставить подразделения бежать из города, как это было в Селидово", – указано в сообщении.

Маршрут из Селидово в Покровск занял у оккупантов 14 суток.

"4 суток к промке в Песчаном и 10 суток они преодолевали из Песчаного до улицы Защитников Украины в Покровске. Таким образом каждые сутки пехотинец противника проходил всего 600 метров в надежде не быть обнаруженным", – говорится в сообщении.

Поставки воды и еды, а также связь обеспечивались с помощью сбросов с БПЛА. Благодаря этому между группами была налажена четкая координация, и каждый знал о местонахождении других. Для маскировки оккупанты использовали плащи и прятались в случайных укрытиях. "Диверсанты" имели трекеры с маршрутами, по которым должны были двигаться.

Действия оккупантов не имели успеха

По имеющимся данным, около 120 из 150 россиян были ликвидированы в результате сбросов, хотя некоторым, вероятно, удалось выжить после ранений. 19 июля группы начали проникать в Покровск и проводить диверсионные операции. Поиск остатков этих групп продолжается до сих пор. На этой неделе еще часть "диверсантов" сдалась в плен.

"Соответственно цели эта операция не достигла, хотя и принесла много проблем для Сил Обороны Украины. Можно ли считать успехом план, при котором 80% личного состава должно умереть в дороге к месту выполнения задачи – сомнительно", – отметили аналитики.

Захват Покровска важен для россиян

Стоит отметить, что российская армия начала активное наступление на Покровск в июле 2024 года. Город имеет стратегическое значение как ключевой логистический центр для обороны Донецкой области и расположен на важной трассе, соединяющей несколько городов с критическим значением.

Потеря Покровска для ВСУ станет серьезным ударом по логистическим маршрутам в Донецкой области, что одновременно создаст для РФ благоприятные условия для дальнейшего захвата всего региона.

Напомним, августа стало известно, что бойцы155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской ВСУ подняли боевое знамя над Покровском. Военные заверили, что продолжают крепко держать оборону перед натиском агрессора.

Как писал OBOZ.UA, заехать в Покровск практически невозможно, а к эвакуации мирного населения власти привлекают военных. По состоянию на 6 августа в городе остается более тысячи гражданских лиц.

