'Мы здесь, мы стоим': воины 155-й бригады подняли свой флаг над Покровском. Фото и видео

Воины 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Вооруженных сил Украины подняли свое боевое знамя над Покровском Донецкой области, оказавшимся в полуокружении врагом. Защитники заверили, что продолжают стойко держать оборону перед натиском оккупантов.

Пресс-служба 155-й омбр в пятницу, 8 августа, обнародовала фото и видео из Покровска. На обнародованных кадрах видно, как украинский флаг развевается над городом, который оккупанты уже год пытаются взять в "клещи".

"Над Покровском – флаг 155-й омбр! 155 омбр подняла свой флаг, чтобы каждый видел: мы здесь, мы стоим, мы держим оборону. Покровск остается украинским.Слава Украине!" – говорится в сообщении бригады.

Напомним, армия РФ начала интенсивное наступление на Покровск год назад, в июле 2024 года.

Этот украинский город является ключевым логистическим узлом для обороны Донетчины. Он расположен на трассе, соединяющей несколько стратегически важных городов.

Потеря Покровска может усложнить логистические цепи ВСУ в Донецкой области и облегчит РФ захват всего региона.

Летом 2025 года в Покровске продолжается борьба с российскими ДРГ, которые уже более месяца пытаются прорвать оборону города. ВСУ уничтожают врага еще на подступах.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки, по данным Нацгвардии, Силы обороны Украины отбили 28 вражеских штурмов. 80% из них пришлось на Покровское направление.

