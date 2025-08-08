Враг применяет большое количество пехоты и дронов: в Нацгвардии назвали самое горячее направление на востоке. Видео

Ситуация на фронте на востоке Украины остается напряженной. За последние сутки украинские защитники отбили 28 штурмов.

Большинство из них – 80% – пришлось на Покровское направление. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Ситуация на Покровском направлении

"Сейчас видим то, что интенсивность боевых действий остается достаточно высоко, и именно на восточных направлениях. За эти сутки действительно, что Покровский, Торецкий, Новопавловский, а также Купянский, Лиманский, там произошло достаточно большое количество боєзітнень. Конечно, больше всего уже мы видим, который месяц подряд, это именно на Покровском направлении. И сейчас по зоне полосы ответственности, в целом в течение суток гвардейцы отбыли 28 штурмовых действий. Фактически 80%, это в районах выполнения наших на Покровском направлении", – сказал он.

По его словам, именно здесь противник активно применяет малые пехотные группы вместо типичных подразделений, таких как отделения или взводы.

"Наши военнослужащие отмечают, что за последние месяцы россияне здесь не использовали типичные подразделения, то есть отделения и взводы. В основном здесь идут малые пехотные группы, которые поддерживаются дронами, мотоциклами и малогабаритной техникой", – добавил он.

Музычук подчеркнул, что враг задействует значительное количество пехоты и беспилотников, пытаясь прорвать украинскую оборону, однако все атаки успешно отбиты.

Что предшествовало:

В Покровске продолжается бескомпромиссная борьба с российскими диверсионными группами, которые уже больше месяца пытаются прорвать оборону города. Украинские военные демонстрируют слаженную и профессиональную работу, уничтожая врага еще на подступах.

