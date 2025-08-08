Украинские военные показали, как минусуют российские ДРГ в Покровске: город под контролем Сил обороны. Видео

В Покровске продолжается бескомпромиссная борьба с российскими диверсионными группами, которые уже более месяца пытаются прорвать оборону города. Украинские военные демонстрируют слаженную и профессиональную работу, уничтожая врага еще на подступах.

Город остается под контролем Сил обороны. Соответствующие кадры показал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В Покровске уже более месяца продолжаются попытки противника прорвать оборону и проникнуть в город, используя диверсионно-разведывательные группы. Главная цель таких действий – накопление живой силы для дальнейших атак.

Благодаря слаженным действиям бойцов 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с другими подразделениями вражеские группы удается вовремя выявлять и ликвидировать. Для этого активно применяются дроны, современные средства разведки и скоординированные наземные операции.

Защитники города постоянно мониторят вероятные пути проникновения врага, не оставляя ему шансов закрепиться. По состоянию на сейчас Покровск полностью очищен от российских ДРГ и находится под надежным контролем украинских военных.

