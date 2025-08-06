Меткая "зачистка": на Купянском направлении ВСУ разбили склады, РЭБ и живую силу РФ. Видео
Воины Первой президентской бригады Национальной гвардии "Буревій" уничтожили ряд вражеских целей на Купянском направлении. В результате точных украинских ударов оккупанты потеряли средства РЭБ, живую силу и склады БК.
Об этом в среду, 6 августа, сообщила пресс-служба бригады "Буревій", а также обнародовала видео попаданий. "Смотрите новый отчет боевой работы бригады "Буревій". Никаких лишних слов – только четкая и бескомпромиссная работа по врагу", – говорится в публикации.
Результаты точной "зачистки"
В бригаде рассказали, что военные подразделения продолжают системно уничтожать врага на Купянщине.
В период с 28 июля по 3 августа они атаковали ряд целей на Купянском направлении.
Среди потерь войск России: средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), живая сила, склады с боекомплектом.
По словам военных, враг, как всегда, пытается применять различные методы маскировки.
Но несмотря на все усилия, результат всегда один – украинские воины обнаруживают и уничтожают противника.
Потери России, нанесенные бригадой "Ураган"
Ориентировочные потери противника с 28 июля по 3 августа составили:|
– Личный состав – 24 ед.
– Укрытия – 39 ед.
– Полевой состав БК – 1 ед.
– FPV-дрон – 45 ед.
– БПЛА "Молния" – 4 ед.
– БПЛА "Суперкам" – 2 ед.
– БпЛА "Орлан" – 2 ед.
– БПЛА КУБ – 1 ед.
– Пушка – 1 ед.
– ББМ – 1 ед.
– ОАО – 1 ед.
– Квадроцикл – 1 ед.
– Мотоцикл – 4 ед.
– ЛАТ – 4 ед.
– Антенна связи – 2 ед.
– Старлинк – 7 ед.
– РЭБ – 1 ед.
– Генератор – 1 ед.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки воины Сил обороны уничтожили 342 единицы военной техники и вооружения врага, а также отминусовали около 1010 оккупантов. По состоянию на 6 августа потери живой силы России достигают 1 059 270 оккупантов "двухсотыми" и "трехсотыми".
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