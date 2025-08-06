Меткая 'зачистка': на Купянском направлении ВСУ разбили склады, РЭБ и живую силу РФ. Видео

Воины Первой президентской бригады Национальной гвардии "Буревій" уничтожили ряд вражеских целей на Купянском направлении. В результате точных украинских ударов оккупанты потеряли средства РЭБ, живую силу и склады БК.

Об этом в среду, 6 августа, сообщила пресс-служба бригады "Буревій", а также обнародовала видео попаданий. "Смотрите новый отчет боевой работы бригады "Буревій". Никаких лишних слов – только четкая и бескомпромиссная работа по врагу", – говорится в публикации.

Результаты точной "зачистки"

В бригаде рассказали, что военные подразделения продолжают системно уничтожать врага на Купянщине.

В период с 28 июля по 3 августа они атаковали ряд целей на Купянском направлении.

Среди потерь войск России: средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), живая сила, склады с боекомплектом.

По словам военных, враг, как всегда, пытается применять различные методы маскировки.

Но несмотря на все усилия, результат всегда один – украинские воины обнаруживают и уничтожают противника.

Потери России, нанесенные бригадой "Ураган"

Ориентировочные потери противника с 28 июля по 3 августа составили:|

– Личный состав – 24 ед.

– Укрытия – 39 ед.

– Полевой состав БК – 1 ед.

– FPV-дрон – 45 ед.

– БПЛА "Молния" – 4 ед.

– БПЛА "Суперкам" – 2 ед.

– БпЛА "Орлан" – 2 ед.

– БПЛА КУБ – 1 ед.

– Пушка – 1 ед.

– ББМ – 1 ед.

– ОАО – 1 ед.

– Квадроцикл – 1 ед.

– Мотоцикл – 4 ед.

– ЛАТ – 4 ед.

– Антенна связи – 2 ед.

– Старлинк – 7 ед.

– РЭБ – 1 ед.

– Генератор – 1 ед.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки воины Сил обороны уничтожили 342 единицы военной техники и вооружения врага, а также отминусовали около 1010 оккупантов. По состоянию на 6 августа потери живой силы России достигают 1 059 270 оккупантов "двухсотыми" и "трехсотыми".

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