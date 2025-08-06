Минус 1010 оккупантов и три РСЗО: в Генштабе озвучили потери РФ за сутки

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 342 единицы военной техники и вооружения армии РФ. Ее личный состав защитники проредили еще примерно на 1010 захватчиков.

По состоянию на 6 августа общие потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 1 059 270 оккупантов (убитыми и ранеными). Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России за сутки и за время войны

Накануне украинские воины уничтожили 52 артиллерийских системы (всего 31 133), три РСЗО (1455) и один танк (11 072) российской армии.

В небе защитники сбили 147 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 49 767), а на земле сожгли 138 единиц автомобильной техники и автоцистерн (57 475), одну – спецтехники (3936).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 23 091 боевую бронемашину, 3555 крылатых ракет, 1203 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только за июль потери РФ в живой силе достигли 33 220 оккупантов. Речь идет как о ликвидации, так и о ранениях российских захватчиков.

По данным мониторинговых каналов, в течение июля ВСУ уничтожили 6117 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3198 единиц автотехники и цистерн с ППМ, 1190 артиллерийских систем, 115 крылатых ракет, 140 ББМ, 85 танков, 24 РСЗО, 14 единиц спецтехники, 12 средств ПВО и один самолет армии РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потери России на войне в 14 раз выше, чем у Украины. По его словам, ему доложили, что за июль 2025-го РФ потеряла примерно 20 000 солдат, а всего с начала года это количество оценивается в 112 500 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа в результате удара Сил обороны Украины по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Атака произошла с помощью средств дальнего огневого поражения, но не уточняется, каких именно.

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